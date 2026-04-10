『ちいかわ』×「ダイソー」コレクション登場へ！ 「むちゃかわ」「争奪戦の予感」など発売前から反響
「ダイソー」は、4月14日（火）から順次、X発漫画『ちいかわ』の限定デザインをあしらったグッズを、全国の店舗で発売する。
【写真】ポーチや巾着は2サイズ用意！ 『ちいかわ』コレクション一覧
■ちいかわたちの日常をデザイン
今回登場するのは、パステルカラーを基調に、ちいかわたちの日常をかわいらしく描いたコレクション。
ラインナップは全28アイテム。「シール」や「消しゴム」などの文具をはじめ、「アクリルキーホルダー」や「缶バッジ」、「チャック袋」や「おかずカップ」といった、さまざまなアイテムが並ぶ。
また、「巾着」や「ポーチ」は2サイズで展開され、利用シーンに合わせて選ぶことも可能だ。
ちなみに、『ちいかわ』グッズの公式Xが更新した本コレクションに関するポストには、「むちゃかわ」「DAISOとは思えぬクオリティー…争奪戦の予感」「DAISO？え？贅沢すぎん？」「グッズ可愛いの多いなぁ」「ダイソー行かなきゃ」と、発売前から盛り上がるファンの声が寄せられている。
引用：「ちいかわグッズ公式」X（@chiikawa_kouhou）
【写真】ポーチや巾着は2サイズ用意！ 『ちいかわ』コレクション一覧
■ちいかわたちの日常をデザイン
今回登場するのは、パステルカラーを基調に、ちいかわたちの日常をかわいらしく描いたコレクション。
ラインナップは全28アイテム。「シール」や「消しゴム」などの文具をはじめ、「アクリルキーホルダー」や「缶バッジ」、「チャック袋」や「おかずカップ」といった、さまざまなアイテムが並ぶ。
また、「巾着」や「ポーチ」は2サイズで展開され、利用シーンに合わせて選ぶことも可能だ。
ちなみに、『ちいかわ』グッズの公式Xが更新した本コレクションに関するポストには、「むちゃかわ」「DAISOとは思えぬクオリティー…争奪戦の予感」「DAISO？え？贅沢すぎん？」「グッズ可愛いの多いなぁ」「ダイソー行かなきゃ」と、発売前から盛り上がるファンの声が寄せられている。
引用：「ちいかわグッズ公式」X（@chiikawa_kouhou）