「消しゴム」、「お弁当カップ」、「ダイカットフィルムチャック袋」（各110円）／「ストラップ付き名札」（各110円〜220円）　※価格は税込み

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　「ダイソー」は、4月14日（火）から順次、X発漫画『ちいかわ』の限定デザインをあしらったグッズを、全国の店舗で発売する。

【写真】ポーチや巾着は2サイズ用意！　『ちいかわ』コレクション一覧

■ちいかわたちの日常をデザイン

　今回登場するのは、パステルカラーを基調に、ちいかわたちの日常をかわいらしく描いたコレクション。

　ラインナップは全28アイテム。「シール」や「消しゴム」などの文具をはじめ、「アクリルキーホルダー」や「缶バッジ」、「チャック袋」や「おかずカップ」といった、さまざまなアイテムが並ぶ。
　
　また、「巾着」や「ポーチ」は2サイズで展開され、利用シーンに合わせて選ぶことも可能だ。

　ちなみに、『ちいかわ』グッズの公式Xが更新した本コレクションに関するポストには、「むちゃかわ」「DAISOとは思えぬクオリティー…争奪戦の予感」「DAISO？え？贅沢すぎん？」「グッズ可愛いの多いなぁ」「ダイソー行かなきゃ」と、発売前から盛り上がるファンの声が寄せられている。

　引用：「ちいかわグッズ公式」X（@chiikawa_kouhou）