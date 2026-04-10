エビの旨味があふれ出す！トマトのコクと生クリームで仕上げる、濃厚クリーミーカレー
AIライター自動執筆記事
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東京・荻窪のスパイスカレー・ビリヤニ店「イエロースプーン」が運営するYouTubeチャンネル「カレーの沼【イエロースプーン荻窪のカレー屋】」が、「一口で感動！簡単にできて濃厚でまろやか！「海老とトマトのカレー」の簡単レシピ」という動画を公開しました。エビの旨味を余すことなく引き出し、トマトと生クリームで仕上げる本格的なカレーの作り方を紹介しています。
このレシピ最大のポイントは、捨ててしまいがちなエビの殻から作る「エビ油」です。まず、殻付きのエビをサッと茹でて身と殻に分けます。この時、旨味を閉じ込めるために殻付きのまま茹でるのがコツ。そして、剥いた殻を油でじっくりと炒めることで、エビの香ばしい香りが溶け込んだ特製の「エビ油」が完成します。
このエビ油をベースに、マスタードシードやクミンなどのホールスパイスを熱して香りを引き出し、みじん切りにしたにんにくやしょうが、玉ねぎを加えて炒めていきます。そこにトマト缶を投入し、中火で10分ほど煮詰めて水分を飛ばし、旨味を凝縮させた濃厚なトマトソースを作ります。ソースが煮詰まったら、下処理したエビと生のトマトを加えてさらに加熱。仕上げにカレー粉とバター、生クリームを加えて混ぜ合わせれば、クリーミーでコク深いカレーソースが出来上がります。
エビの旨味が溶け込んだスパイシーかつクリーミーなカレーは、食卓を特別なものにしてくれる一品です。お店で食べるような本格的な味わいを、ぜひ家庭で試してみてはいかがでしょうか。
このレシピ最大のポイントは、捨ててしまいがちなエビの殻から作る「エビ油」です。まず、殻付きのエビをサッと茹でて身と殻に分けます。この時、旨味を閉じ込めるために殻付きのまま茹でるのがコツ。そして、剥いた殻を油でじっくりと炒めることで、エビの香ばしい香りが溶け込んだ特製の「エビ油」が完成します。
このエビ油をベースに、マスタードシードやクミンなどのホールスパイスを熱して香りを引き出し、みじん切りにしたにんにくやしょうが、玉ねぎを加えて炒めていきます。そこにトマト缶を投入し、中火で10分ほど煮詰めて水分を飛ばし、旨味を凝縮させた濃厚なトマトソースを作ります。ソースが煮詰まったら、下処理したエビと生のトマトを加えてさらに加熱。仕上げにカレー粉とバター、生クリームを加えて混ぜ合わせれば、クリーミーでコク深いカレーソースが出来上がります。
エビの旨味が溶け込んだスパイシーかつクリーミーなカレーは、食卓を特別なものにしてくれる一品です。お店で食べるような本格的な味わいを、ぜひ家庭で試してみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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