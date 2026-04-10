イオンモール津山は2026年4月17日（金）に「イオンモール津山インター」へと名称を変更し、イオン津山店が「イオンスタイル津山インター」として先行リニューアルオープンします。

【写真を見る】イオンモール津山インター「10年ぶりの大規模リニューアル」4月17日（金）に先行オープン 地場産品の充実や若年層に人気の商品などを拡充

同店は岡山県・中国自動車道の津山インターチェンジの近くに位置しており、広域からの車でのアクセスが便利な立地です。今回のリニューアルは約10年ぶりの大規模なもので、30～40代のファミリー層を中心に若い世代への対応強化を図るということです。

リニューアルの主な内容・目玉は？

リニューアルの主なトピックスとして鮮度の高い地場産品の充実や若年層に人気の商品などが取り入れられたということです。



◇真庭市産野菜の「朝どれ野菜セール」の月1回定例化、カットフルーツの品揃え拡大



◇地元銘柄牛「清麻呂」やホルモンの品揃え拡大、対面鮮魚・魚総菜の展開



◇対面型総菜売場「リワードキッチン」の新規導入、冷凍食品の品揃えを約1.4倍に拡大



◇岡山県内初出店となるホビー・クラフト専門店「ZACCARA（ザッカラ）」および文具専門店「Stagraphy（スタグラフィ）」の導入



◇トレンドのメイクコスメブランドの拡大やコスパ重視のコスメブランド「Sokko beauty」の展開、キャラクター雑貨のファンシーショップ開設