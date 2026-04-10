東京都は１０日、新たな国際文化芸術祭「ＡＲＴＥ ＴＯＫＹＯ（アルテ・トーキョー）」を今年の秋冬から毎年開催すると発表した。

初回は１０月１０日〜１２月３１日までの３か月、現代アートや演劇、音楽、イルミネーション、エンターテインメントなど多彩なイベントを結び合わせ、「芸術都市・東京」の魅力を国内外へ強く発信する。

アルテはイタリア語やスペイン語で芸術を意味する。小池百合子都知事は１０日の定例記者会見で、「東京が世界に誇るクリエイティブの力で、これまでにない景色を描く祭典となる。ご期待いただきたい」と語った。

芸術祭は、▽水辺を生かしたイベントが多く、巨大噴水・東京アクアシンフォニーも整備した「臨海」▽公園の緑とビル群が調和した「日比谷・丸の内」▽若者文化の発信地でもある「代々木・渋谷」――の３地区を中核エリアに展開する。

都内では秋から冬にかけ、公園や街頭でのイルミネーションや文化・芸術イベントが多数催されている。これらを「アルテ・トーキョー」の旗の下に集めるとともに、各エリアに設けるオブジェや映像作品、パフォーマンスなどでつなぎ合わせて回遊性を高める。

都は５月１５日まで、芸術祭に賛同する文化・芸術イベントを「パートナープログラム」として募集する。期間中に都内で開催することを条件に芸術祭の公式ガイドやＳＮＳで一体的に情報を発信し、相互誘客につなげる。