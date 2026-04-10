20周年イヤーのBIGBANG、コーチェラで名曲『BANG BANG BANG』『FANTASTIC BABY』など予告

BIGBANGが「2026コーチェラ・フェスティバル」に出演し、デビュー20周年を記念したグローバルツアーに向けたウォーミングアップに入る。

BIGBANGは4月12日と19日（現地時間）、米カリフォルニア州インディオで開催される世界最大級の音楽フェスティバル「コーチェラ・ヴァレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル」に出演する。

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メインのコーチェラ・ステージに次ぐ大型ステージアウトドア・シアターで、約60分間パフォーマンスを披露する予定だ。

数日後に迫るなか、“完全体BIGBANG”の帰還に対する世界の音楽ファンの期待は高まる一方だ。グループとしてはもちろん、ソロアーティストとしても独自の音楽世界を築き上げてきたメンバーたちが、再びBIGBANGの名の下に結集して生み出すシナジーに、大きな注目が集まっている。

また、BIGBANGの歴史を凝縮したセットリストや、大型フェスティバルにふさわしい圧倒的なスケールにも期待が高まっている。10日午後にはメンバーなどのSNSで、『BANG BANG BANG』『FANTASTIC BABY』『WE LIKE 2 PARTY』のステージがサプライズ予告された。これらをはじめとする数多くのヒット曲を網羅した、豪華なセットリストになると思われる。

（画像＝D-LITE Instagram）

特に今回の公演は、その後に続くBIGBANGの新たなグローバルツアーの出発点とも重なる瞬間であるため、さらに大きな注目を集めている。デビュー20周年を迎え、華やかな帰還を告げた完全体BIGBANGが、強いチームワークを土台にYGエンターテインメントとともに書き上げる新たなK-POPの歴史に、関心が集まっている。

BIGBANGは「今回のコーチェラは、僕たちにとってもう一つの始まりを告げる象徴的なステージだと思い、特別な覚悟で準備してきました。世界中のファンと近くで呼吸を合わせ、音楽で一つになれる最高の公演をお見せする予定なので、ぜひ一緒に楽しんでほしい」とコメントしている。

（記事提供＝OSEN）