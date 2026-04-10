観客150人全員が“人形”…「入浴中の全裸女性」まで再現した、愛知の知られざる異空間
全国各地にある廃鉱山の観光坑道、伊豆の蝋人形美術館や熱海秘宝館、上野のオリエント工業ショールームなど、素材はそれぞれ異なるものの、リアルな等身大人形には独特の「間」がある。
人間そっくりで、今にも動き出しそうで動かない（たまに首が180度、360度回るものもいる）人形がいるだけで、そこは時間の流れが止まった不思議な空間となるのだ。この奇妙な違和感はまさに異空間であり、つい目が釘付けになる。
愛知県高浜市の吉浜地区（旧吉浜村）、名鉄三河線「吉浜駅」から歩いてすぐの場所にある「高浜茶屋 吉貴」もまた、この等身大人形が100体以上も大集合していて、とんでもなく不思議な空間となっている。
◆豪華な人形で彩られた1階
名鉄三河線（海線）の吉浜駅から徒歩3分。2階建てのファミレスぐらいの大きさの建物が「高浜茶屋 吉貴」だ。
1階は民芸品の販売と無料の休憩スペースだが、ここにも既に等身大人形が15体以上。華やかに着飾った江戸時代の花魁4体と肩貸しの若衆による花魁道中が再現されていて、記念撮影もできる。勇壮な甲冑姿の武将の展示や、刺青を入れた若衆の人形もあり、美女と野獣ではないけれど硬軟取り揃えた内容となっている。
◆江戸の芝居小屋を再現した2階
見ものなのは2階の有料スペースだ。香川県に旧金毘羅大芝居「金丸座」という天保6年（1835年）に建てられた、現存する芝居小屋としては日本最古で、国の重要文化財に指定されているのだが、それが当施設のモデルになっている。
ここを作った吉浜地区の人形師・花雲斎紫峰（かうんさいしほう・1918〜2003・本名 神谷留次）は、根っからの歌舞伎好き。吉貴の運営は娘（現オーナーの神谷京子さん）に任せっきりで、遊んでばかりいたそうで、金丸座にもしょっちゅう通っていたとか。着物を着て人力車で行くから、「また役者に間違われたよ」と自慢げに言っていたらしい。
正面に舞台があり、その前には「平場」という畳敷きの観覧席。平場の左右に東桟敷・西桟敷があり、それぞれ1階席と2階席が設けられている。金丸座は普段は客をいれなければ無人なのだが、吉貴は違う。
桟敷席には既に1階も2階も観覧客で溢れている。なんと、それがすべて等身大人形。江戸時代の歌舞伎小屋にまんまタイムスリップした感じだ。この観覧している人形が、血色の良い殿様や美しい姫様も入れば、町人、鋭い眼光の茶人もいたりして、見応えたっぷり。中には、人形を作った紫峰本人がちゃっかり紛れ込んでたりして、茶目っ気たっぷりだ。
◆艶っぽいシーンを美しい等身大人形で再現
舞台では歌舞音曲に合わせ、左右の袖から人形が登場。有名な歌舞伎の演目の「連獅子」「新口村」「二人道成寺」のシーンを再現……といっても人形自体は静止状態でレールの上を移動するだけ。
だが、最後の「石川五右衛門」では2階部分に舞台があり、石川五右衛門がしっかりと動き、見得を切る。観覧席の背面の1階部分は楽屋があり、台本を前に打ち合わせする人形も。その楽屋を2つの小部屋が挟んでいるのだが、どちらも薄い布越しに内部が見える。
左側の部屋には上半身を露わにした女性とその肩を揉む男性、右側の部屋は入浴中の全裸の女性が2人。1人は男性の前に立ち、身体検査でもされているような状況だ。まさか、江戸時代の艶っぽいシーンまでが美しい等身大人形で再現されていようとは。
実は当館の向かいには、かつて紫峰人形美術館（1981〜2017）というバブリーな美術館があった。『ワンダーJAPAN（4）』でも紹介しているが、大音量のBGMが流れるなか500体以上もの人形（こちらは小さめなものがメイン）が動き回っていて、その姿はいまもYouTubeで確認できる。
それに比べると、高浜茶屋 吉貴はちょっと地味かもしれない。だが、地味な中にもジワジワとくる奇妙な感じ、ここはまさに異空間だと思う。
＜TEXT／関口勇＞＞
【関口勇】
『ワンダーJAPON』編集長（フリーランス・発行元はスタンダーズ）。廃墟、B級スポット、巨大構造物、赤線跡などフツーじゃない場所ばかり紹介。武蔵野美術大学非常勤講師。X（旧Twitter）：@isamu_WJ
人間そっくりで、今にも動き出しそうで動かない（たまに首が180度、360度回るものもいる）人形がいるだけで、そこは時間の流れが止まった不思議な空間となるのだ。この奇妙な違和感はまさに異空間であり、つい目が釘付けになる。
◆豪華な人形で彩られた1階
名鉄三河線（海線）の吉浜駅から徒歩3分。2階建てのファミレスぐらいの大きさの建物が「高浜茶屋 吉貴」だ。
1階は民芸品の販売と無料の休憩スペースだが、ここにも既に等身大人形が15体以上。華やかに着飾った江戸時代の花魁4体と肩貸しの若衆による花魁道中が再現されていて、記念撮影もできる。勇壮な甲冑姿の武将の展示や、刺青を入れた若衆の人形もあり、美女と野獣ではないけれど硬軟取り揃えた内容となっている。
◆江戸の芝居小屋を再現した2階
見ものなのは2階の有料スペースだ。香川県に旧金毘羅大芝居「金丸座」という天保6年（1835年）に建てられた、現存する芝居小屋としては日本最古で、国の重要文化財に指定されているのだが、それが当施設のモデルになっている。
ここを作った吉浜地区の人形師・花雲斎紫峰（かうんさいしほう・1918〜2003・本名 神谷留次）は、根っからの歌舞伎好き。吉貴の運営は娘（現オーナーの神谷京子さん）に任せっきりで、遊んでばかりいたそうで、金丸座にもしょっちゅう通っていたとか。着物を着て人力車で行くから、「また役者に間違われたよ」と自慢げに言っていたらしい。
正面に舞台があり、その前には「平場」という畳敷きの観覧席。平場の左右に東桟敷・西桟敷があり、それぞれ1階席と2階席が設けられている。金丸座は普段は客をいれなければ無人なのだが、吉貴は違う。
桟敷席には既に1階も2階も観覧客で溢れている。なんと、それがすべて等身大人形。江戸時代の歌舞伎小屋にまんまタイムスリップした感じだ。この観覧している人形が、血色の良い殿様や美しい姫様も入れば、町人、鋭い眼光の茶人もいたりして、見応えたっぷり。中には、人形を作った紫峰本人がちゃっかり紛れ込んでたりして、茶目っ気たっぷりだ。
◆艶っぽいシーンを美しい等身大人形で再現
舞台では歌舞音曲に合わせ、左右の袖から人形が登場。有名な歌舞伎の演目の「連獅子」「新口村」「二人道成寺」のシーンを再現……といっても人形自体は静止状態でレールの上を移動するだけ。
だが、最後の「石川五右衛門」では2階部分に舞台があり、石川五右衛門がしっかりと動き、見得を切る。観覧席の背面の1階部分は楽屋があり、台本を前に打ち合わせする人形も。その楽屋を2つの小部屋が挟んでいるのだが、どちらも薄い布越しに内部が見える。
左側の部屋には上半身を露わにした女性とその肩を揉む男性、右側の部屋は入浴中の全裸の女性が2人。1人は男性の前に立ち、身体検査でもされているような状況だ。まさか、江戸時代の艶っぽいシーンまでが美しい等身大人形で再現されていようとは。
実は当館の向かいには、かつて紫峰人形美術館（1981〜2017）というバブリーな美術館があった。『ワンダーJAPAN（4）』でも紹介しているが、大音量のBGMが流れるなか500体以上もの人形（こちらは小さめなものがメイン）が動き回っていて、その姿はいまもYouTubeで確認できる。
それに比べると、高浜茶屋 吉貴はちょっと地味かもしれない。だが、地味な中にもジワジワとくる奇妙な感じ、ここはまさに異空間だと思う。
＜TEXT／関口勇＞＞
【関口勇】
『ワンダーJAPON』編集長（フリーランス・発行元はスタンダーズ）。廃墟、B級スポット、巨大構造物、赤線跡などフツーじゃない場所ばかり紹介。武蔵野美術大学非常勤講師。X（旧Twitter）：@isamu_WJ