『今夜、秘密のキッチンで』初回 ラストの展開に驚きの声「まさかの」「びっくり」（ネタバレあり）
木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第1話が9日に放送。ラストの展開に反響が集まっている。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第1話 モラハラ夫・渉（中村俊介）
本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受け、地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンシェフと、特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく。木南が主人公・坪倉あゆみ、高杉真宙がイタリアンシェフ・Keiを演じる。
あゆみは、国内外で人気のレストランを展開する坪倉グループの社長・渉（中村俊介）と結婚して1年。先妻の娘・陽菜（吉田萌果）と3人で暮らしている。しかし、渉はことあるごとにあゆみに不満をぶつけ、あゆみを非難。「専業主婦なんだから家事は完璧にやってくれよ」と言い放つ。
ある日、義母の京子（筒井真理子）が、渉の好きなサルティンボッカを作るよう、高級な肉をあゆみに渡す。作ったことのないサルティンボッカを作るあゆみだが、帰宅した渉に料理を出すと、彼は一口食べるなりフォークを置いて激昂。渉は「このレベルじゃ話にならない」「役に立たないなら、君の存在価値はない！」とあゆみを怒鳴りつけた。
あゆみの安心できる場所はキッチンだけだった。誰もいないキッチンで、あゆみはブランデーをマグカップに注ぐ。飲み続けたあゆみは、床に倒れてしまう。するとそこに突然、コックコートを着た見知らぬ男・Keiが現れた。その後も彼はキッチンにいるあゆみの前に現れ、声をかけてあゆみが驚くと「やっぱ聞こえるんだ」と笑顔を見せた。
ある時、あゆみが落ち込んでいると、Keiはスープを振る舞い「見てたよ。あゆみさんが闘ってるの。誰かのために料理を作り続けるのって、それだけで十分尊いことだから」と優しい言葉をかける。あゆみは「がんばってもがんばってもうまくいかない」と辛い気持ちをKeiに吐露し、涙。Keiは「自分の価値をさ、勝手に決めんなって。あゆみさんはあゆみさんのままでいいんだから」と伝え、あゆみは少し前向きな気持ちになる。
するとそこに渉が帰ってきたが、渉にはKeiのことが見えていない様子。あゆみがどういうことだと聞くと、Keiは「俺のこと見えてないんだと思う。俺にもわからない。自分のことが何も」と答える。Keiは「体が覚えてるみたいで料理はできる。たぶんイタリアンのシェフだったんだと思う。キッチンの中だけは物も持てるし料理もできる。でも、それ以外は何も」と告白。Keiは「たぶん、俺はもう死んでるんだと思う」と口にするのだった。
Keiが「たぶん、俺はもう死んでるんだと思う」と口にするラストに、視聴者からは「生きていてほしい」「まさかの幽霊？」「びっくり」「死んでるかはまだわからない」「意識不明とか…？」などの声が続出。さらに、渉のモラハラっぷりには「クソすぎる」「嫌すぎ」「とんでもないな」「最低すぎ」などの声が集まっている。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第1話 モラハラ夫・渉（中村俊介）
本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受け、地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンシェフと、特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく。木南が主人公・坪倉あゆみ、高杉真宙がイタリアンシェフ・Keiを演じる。
ある日、義母の京子（筒井真理子）が、渉の好きなサルティンボッカを作るよう、高級な肉をあゆみに渡す。作ったことのないサルティンボッカを作るあゆみだが、帰宅した渉に料理を出すと、彼は一口食べるなりフォークを置いて激昂。渉は「このレベルじゃ話にならない」「役に立たないなら、君の存在価値はない！」とあゆみを怒鳴りつけた。
あゆみの安心できる場所はキッチンだけだった。誰もいないキッチンで、あゆみはブランデーをマグカップに注ぐ。飲み続けたあゆみは、床に倒れてしまう。するとそこに突然、コックコートを着た見知らぬ男・Keiが現れた。その後も彼はキッチンにいるあゆみの前に現れ、声をかけてあゆみが驚くと「やっぱ聞こえるんだ」と笑顔を見せた。
ある時、あゆみが落ち込んでいると、Keiはスープを振る舞い「見てたよ。あゆみさんが闘ってるの。誰かのために料理を作り続けるのって、それだけで十分尊いことだから」と優しい言葉をかける。あゆみは「がんばってもがんばってもうまくいかない」と辛い気持ちをKeiに吐露し、涙。Keiは「自分の価値をさ、勝手に決めんなって。あゆみさんはあゆみさんのままでいいんだから」と伝え、あゆみは少し前向きな気持ちになる。
するとそこに渉が帰ってきたが、渉にはKeiのことが見えていない様子。あゆみがどういうことだと聞くと、Keiは「俺のこと見えてないんだと思う。俺にもわからない。自分のことが何も」と答える。Keiは「体が覚えてるみたいで料理はできる。たぶんイタリアンのシェフだったんだと思う。キッチンの中だけは物も持てるし料理もできる。でも、それ以外は何も」と告白。Keiは「たぶん、俺はもう死んでるんだと思う」と口にするのだった。
Keiが「たぶん、俺はもう死んでるんだと思う」と口にするラストに、視聴者からは「生きていてほしい」「まさかの幽霊？」「びっくり」「死んでるかはまだわからない」「意識不明とか…？」などの声が続出。さらに、渉のモラハラっぷりには「クソすぎる」「嫌すぎ」「とんでもないな」「最低すぎ」などの声が集まっている。