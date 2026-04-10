日本相撲協会は9日、東京都内で臨時理事会を開き、2月21日に弟子の幕内・伯乃富士（22）に暴力を振るった伊勢ケ浜親方（34＝元横綱・照ノ富士）に対し、委員待遇年寄から年寄への2階級降格と報酬10％の減額3カ月の処分を決めた。

【暴力問題経緯】コンプライアンス委員会の調査によると、伊勢ケ浜親方は2月21日午前3時ごろから伯乃富士、錦富士、後援者らと東京都港区内の会員制ラウンジで会合。その際に泥酔状態だった伯乃富士が後援者の知人女性に対し大腿部を触るなど不適切な行為に及んだ。

同親方は「おまえ、何回同じことをやらかすんだ。酒を飲み過ぎて覚えていないじゃすまないんだぞ」と注意。伯乃富士は以前にも同様のトラブルを起こして外出禁止になっていたこともあり、同じ過ちを繰り返すことを危惧。何らかの仕置きをしなければ後援者らに示しもつかないと判断し、座った姿勢のまま、拳で左頬付近を一発殴り、平手で顔面を一発叩いたという。

伯乃富士はその場で謝罪し、会合は解散。伊勢ケ浜親方は事のてん末を協会に対して報告しようとしたが、休日が入ったため23日に当時コンプライアンス部長だった勝ノ浦親方（元幕内・起利錦）に電話で報告。24日に相撲協会で聴取を受けた。