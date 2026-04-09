ＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」が９日に放送された。

この日は「芸能人のお悩み解決」。「安眠できる寝室作り」として俳優・石田純一の寝室を片付けた。

企画進行中、１９９６年の石田の不倫騒動が話題に。石田が報道陣に対応した際の言葉が「不倫は文化」と報じられ、猛烈なバッシングを浴びた。

共演者から「（不倫は文化とは）実は言ってないみたいな？」と聞かれると、石田は「まあ、あれはタイトルとして作られたんで…」と述懐。「同じ言葉は言ってないです。『不倫とか全て否定したら、文学や音楽や、いろんな芸術作品はなくなっちゃうじゃないですか』っていう…」と話した。

片付けを手伝っていたギャル曽根が「それが不倫は文化だってなったんですね。あの事件があって。仕事がちょっと減ったとか、そういうのもあったんですか？」と聞くと、石田は「いや、めちゃくちゃ減りますよ。一旦、ＣＭは全部終わりました」と話した。

ギャル曽根が、さらに「違約金とかは出てきたんですか？」と聞くと、石田は「やっぱりＣＭの場合は違約金とか…。あと返還するっていうやつ」と説明。「おいくらぐらい？」と聞かれると、石田は「６０００万ぐらい」と明かし、騒然とさせた。

石田の妻でプロゴルファーでタレント・東尾理子は「それ一回だけじゃないんだよ。違約金払ってんの他にも何回もあるんだよ」と話していた。