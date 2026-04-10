「急かすところは危ない」入社初日に退職代行で飛んだ25卒男性が語るブラック企業の見極め方と転職後のリアル
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新卒応援チャンネル【さざえ】が「【あの人は今】4月1日に退職代行で”飛んだ”あの25卒に1年ぶりにインタビューしてみた」を公開した。入社初日に退職代行を使って北海道へ逃亡したという25卒男性が出演し、「急かすところは危ない」とブラック企業の実態や、転職後のリアルな現状を明かした。
動画の序盤、配信者が男性の近況を尋ねると、友人のつてで入社したセキュリティ関連の会社で1年間働き続けていると報告。出張で各地の美味しいものを食べるなど、充実した日々を送っている様子を和やかな声色で語った。
話題は、なぜ過酷なブラック企業に入社してしまったのかという経緯へ。男性は、別の企業から内定を得る予定だったものの、担当者の入院により保留となってしまったと説明。その隙を突くように、前職の企業から「早く決めて」と度重なる電話やメールで急かされたと振り返る。「どうなっても知らねーぞ」という威圧感を感じ、「急ごうと思って承諾してしまった」と、心身ともに疲弊していた当時の苦悩を吐露した。この経験を踏まえ、「急かすところは危ない」と、これから就職活動をする学生に向けて真剣なトーンでアドバイスを送った。
さらに、現在の会社は、「殺されかけた」「家まで凸された」など、心に傷を負った人が集まる会社であると暴露すると、配信者は驚きの声を上げた。
動画の終盤、退職した会社が現在も存在しているかという話題で盛り上がる。男性が現在の職場の先輩と車で前職の事務所を見に行ったエピソードを披露。「その小屋だけでも見てみてえわ」と徐行運転で近づくと、出入りする人物の姿を確認できたという。しかし、男性は「僕も知らない人でしたね」と苦笑い。なぜなら、彼自身が入社初日に退職代行を使っており、「入社式に出ていない」ため、同僚の顔を誰一人として知らなかったのだ。悲劇的な経験を笑い話に変えつつ、次世代の新卒へ教訓を残す対談となった。
動画の序盤、配信者が男性の近況を尋ねると、友人のつてで入社したセキュリティ関連の会社で1年間働き続けていると報告。出張で各地の美味しいものを食べるなど、充実した日々を送っている様子を和やかな声色で語った。
話題は、なぜ過酷なブラック企業に入社してしまったのかという経緯へ。男性は、別の企業から内定を得る予定だったものの、担当者の入院により保留となってしまったと説明。その隙を突くように、前職の企業から「早く決めて」と度重なる電話やメールで急かされたと振り返る。「どうなっても知らねーぞ」という威圧感を感じ、「急ごうと思って承諾してしまった」と、心身ともに疲弊していた当時の苦悩を吐露した。この経験を踏まえ、「急かすところは危ない」と、これから就職活動をする学生に向けて真剣なトーンでアドバイスを送った。
さらに、現在の会社は、「殺されかけた」「家まで凸された」など、心に傷を負った人が集まる会社であると暴露すると、配信者は驚きの声を上げた。
動画の終盤、退職した会社が現在も存在しているかという話題で盛り上がる。男性が現在の職場の先輩と車で前職の事務所を見に行ったエピソードを披露。「その小屋だけでも見てみてえわ」と徐行運転で近づくと、出入りする人物の姿を確認できたという。しかし、男性は「僕も知らない人でしたね」と苦笑い。なぜなら、彼自身が入社初日に退職代行を使っており、「入社式に出ていない」ため、同僚の顔を誰一人として知らなかったのだ。悲劇的な経験を笑い話に変えつつ、次世代の新卒へ教訓を残す対談となった。
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会社を辞めたい人向けのチャンネルです【経歴】2020.3 大学卒業2020.4 自動車ディーラーに入社2020.7 退職代行で逃亡2020.8 フリーターになる、同時に新卒応援チャンネルを始める2024.12 バイト先が潰れる2025.1〜 専業YouTuber
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