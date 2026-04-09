９日に放送されたフジテレビ系「ぽかぽか」では、新レギュラーのＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴの岩崎大昇が初登場。ハライチ・澤部佑が木曜レギュラーの島崎和歌子がいることから、注意を呼びかけ、スタジオも島崎も爆笑する一幕があった。

木曜日はＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴのメンバーが週替わりで登場。この日は岩崎が１人で初登場。「何をしたらいいかわからない」と緊張気味に話した

島崎とは「初めまして。芸能界の重鎮の方なんで」と当然知っているとしたが、島崎は「重鎮じゃない」と笑って否定した。岩崎は島崎に「手土産」として「いつまでも元気でいてほしい」と縄跳びをプレゼント。島崎は「縄跳びなんて２５年ぐらい飛んでない」として飛ぼうとしたが、ヒールだったことから周囲に止められ「生放送、私、いろいろ危ないんで」と苦笑い。澤部も「ブチギレちゃうから」とからかった。

そして澤部は「岩崎君、覚えておいて。赤坂ミニマラソンだけは参加ボタンを押すように」といいスタジオは爆笑。岩井勇気も「絶対走ってね」と声をかけると、島崎は「マラソン走らなくなってる」「神田さんもね」などと声かけ。神田愛花も「走りませんでした」と平身低頭で謝っていた。

島崎は４日に放送されたＴＢＳ系「オールスター感謝祭」で恒例の「赤坂５丁目ミニマラソン」の参加者をスタジオで募ったものの走りたい人がわずか９人だったことに「１番の花形イベントですよ！？」「冗談じゃないですよ」「３０年やっております！」「それを！あんたたち！９名だなんて。赤坂商店街の皆様に私は顔向けできない」などと生放送でブチギレ。即トレンド入りした。