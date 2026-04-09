モデルのアレッサンドラ・アンブロジオ(44)が、バリ島から投稿した最新の写真で結婚指輪をはめた指を披露したことから、婚約説が浮上している。これに伴い、写真家バック・パーマーとの交際にも再び注目が集まっている。



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アレッサンドラは2日、インスタグラムに「バリ…夜明け」というキャプションを添えたビキニ姿の写真を数枚投稿し、撮影者がバックであることを明かした。ヴィクトリアズ・シークレットのモデルを務めるアレッサンドラは2024年後半からバックとの交際が噂され、同年12月にバックの誕生日を祝う投稿で交際を公にした。



左手に見えた指輪が婚約の可能性を巡る憶測を呼んでいるが、現時点では確認されていない。ある情報筋はデイリー・メール紙に対し、アレッサンドラ自身が婚約のニュースを公にしていないものの、周囲は2人の関係が真剣なものだと信じていると語った。



2人は24年のアート・バーゼルでのパーティーで初めて交際が噂された。関係者の話によると、アレッサンドラはこの関係が長く続くことを望んでいたという。



バックは以前、モデルのアシュリー・ハートと結婚していたが、17年に破局。アレッサンドラは過去に実業家のジェイミー・マズール氏と婚約しており、ジェイミーとの間に娘のアンジャと息子のノアを儲けた。その後、実業家のニコロ・オディ氏やリチャード・リー氏との交際歴がある。



またアレッサンドラは19年に妹のアリーン・アンブロジオや友人のジゼル・コリアと共にビーチウェアブランド「GAL Floripa」を共同設立し、ブラジルにルーツを持つ感性を反映したライフスタイルブランドを築き上げている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）