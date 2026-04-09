『今夜、秘密のキッチンで 』モラハラ地獄に耐える木南晴夏“あゆみ” 突然現れた謎のシェフの正体【第1話あらすじ】
俳優の木南晴夏が主演を務める9日スタートのフジテレビ木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜 後10：00）が9日、初回放送を迎える中、あらすじと場面カットが公開された。
【写真】 “模擬”お料理コーナーで笑顔を見せる木南晴夏&高杉真宙
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフ（高杉真宙）と特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
■第1話あらすじ
誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた「ある秘密」を抱えたイタリアンシェフと特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく「恋愛」×「料理」をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。
坪倉あゆみ（木南晴夏）は、国内外で人気のレストランを展開する坪倉グループの社長・渉（中村俊介）と結婚して１年。先妻の娘・陽菜（吉田萌果）と３人で幸せに暮らしている…はずだった。夜のアイランドキッチンには、温かい料理も、家族の笑い声もない。あゆみはひとり、パントリーからブランデーを取り出し、ひと息に飲み干す。夫である渉からの非情な言葉を浴びる日々に毎日のように立ち尽くすあゆみ。
寂しさと悲しみで、あゆみは今夜もキッチンでブランデーをマグカップに注ぐ。キッチンだけが安心できる場所だ。次第に酔いが回り、床に倒れ込んでしまうあゆみ。するとぼんやりした視界の先に、コックコートを着た見知らぬ男（高杉真宙）が現れる。「大丈夫ですか！？」。意識が遠のいていく中、救急車のサイレンが鳴り響く…。夜のキッチンという“秘密の空間”で出会った２人。まだ誰も味わったことのない、不思議な恋が始まる。
【写真】 “模擬”お料理コーナーで笑顔を見せる木南晴夏&高杉真宙
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフ（高杉真宙）と特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた「ある秘密」を抱えたイタリアンシェフと特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく「恋愛」×「料理」をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。
坪倉あゆみ（木南晴夏）は、国内外で人気のレストランを展開する坪倉グループの社長・渉（中村俊介）と結婚して１年。先妻の娘・陽菜（吉田萌果）と３人で幸せに暮らしている…はずだった。夜のアイランドキッチンには、温かい料理も、家族の笑い声もない。あゆみはひとり、パントリーからブランデーを取り出し、ひと息に飲み干す。夫である渉からの非情な言葉を浴びる日々に毎日のように立ち尽くすあゆみ。
寂しさと悲しみで、あゆみは今夜もキッチンでブランデーをマグカップに注ぐ。キッチンだけが安心できる場所だ。次第に酔いが回り、床に倒れ込んでしまうあゆみ。するとぼんやりした視界の先に、コックコートを着た見知らぬ男（高杉真宙）が現れる。「大丈夫ですか！？」。意識が遠のいていく中、救急車のサイレンが鳴り響く…。夜のキッチンという“秘密の空間”で出会った２人。まだ誰も味わったことのない、不思議な恋が始まる。