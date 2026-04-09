長崎県は2025年の観光動向調査を発表した。県内の主要な観光施設の利用者数は621万7058人で前年比10・2％増だった。県観光振興課は、昨年9〜11月に県内各地で関連イベントが開かれた「ながさきピース文化祭」や、人気のアニメやゲームに関する特別展が集客をけん引した、とみている。

県が29カ所の観光施設に、それぞれ聞き取りして集計した。最多は88万2846人が訪れた長崎市の長崎原爆資料館で、前年比10・9％増だった。同市の観光スポットであるグラバー園の83万7096人や出島の51万9520人、九十九島パールシーリゾート（佐世保市）の51万5769人が続いた。

伸び率が大きかったのは長崎市の県美術館の47万9316人で、同67・4％増となった。4月下旬から7月初旬までの九州初開催となった企画展「金曜ロードショーとジブリ展」が盛況で、6月の入館者数は12万人を超え、前年同月の約8倍になった。

人気ゲーム「ポケットモンスター（ポケモン）」の関連企画も奏功した。企画展を行った同市のベネックス恐竜博物館と長崎歴史文化博物館の入館者数は、それぞれ前年から59・8％、27・2％増加。企画展中の月間入館者数は前年同月比で最大2〜4倍に上った。

主要な宿泊施設（182カ所）の延べ宿泊客数は、前年比4・1％増の579万4千人。県外からの参加も多かったピース文化祭のほか、11月に長崎市であったスマートフォンゲーム「ポケモンGO」の限定イベントが、国内外からファンを呼び込んだ。

（一ノ宮史成）