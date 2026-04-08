カツ、肉にうまる！かつや「肉あんかけロースカツ丼」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「肉あんかけロースカツ定食」「肉あんかけロースカツ丼」を2026年4月10日(金)より期間限定で販売を開始する。
■ボリューム満点「肉あんかけロースカツ丼」期間限定で登場！
サクサクのロースカツに、コク深い黒味噌仕立ての特製肉あんかけをたっぷりとかけた、食べ応え抜群の一杯。旨みを凝縮したあんがカツとご飯に絡み、最後まで箸が止まらない濃厚な味わいに仕上げた。
さらに、まろやかな温玉トッピングで味変もおすすめ。黒味噌のコクに優しいコクが加わり、より一層奥深い美味しさを楽しめる。
『ガッツリ食べたい日にぴったりの、今だけの限定商品をぜひご賞味ください。丼だけでなく、とん汁もセットでご飯のおかずとして楽しめる『肉あんかけロースカツ定食』もご用意しております。』
■テイクアウトでお店の味をおうちや職場でも！
『肉あんかけロースカツ丼』は、お弁当としてテイクアウトも可能だ。自宅でゆっくりとお食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど様々なシーンで利用できる。
■商品概要
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できる。
【店内メニュー】
〇肉あんかけロースカツ丼
通常店舗：890円(税込979円)/券売機店舗：税込980円
〇肉あんかけロースカツ丼（温玉付）
通常店舗：990円(税込1,089円)/券売機店舗：税込1,090円
〇肉あんかけロースカツ定食
通常店舗：990円(税込1,089円)/券売機店舗：税込1,090円
〇肉あんかけロースカツ定食（温玉付）
通常店舗：1,090円(税込1,199円)/券売機店舗：税込1,200円
【テイクアウトメニュー】
〇肉あんかけロースカツ丼弁当
通常店舗：890円(税込961円)/券売機店舗：税込980円
〇肉あんかけロースカツ丼弁当（温玉付）
通常店舗：990円(税込1,069円)/券売機店舗：税込1,090円
〇肉あんかけロースカツ弁当
通常店舗：990円(税込1,069円)/券売機店舗：税込1,090円
〇肉あんかけロースカツ弁当（温玉付）
通常店舗：1,090円(税込1,177円)/券売機店舗：税込1,200円
〇その他メニュー
■かつや公式サイト
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さらに、まろやかな温玉トッピングで味変もおすすめ。黒味噌のコクに優しいコクが加わり、より一層奥深い美味しさを楽しめる。
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『肉あんかけロースカツ丼』は、お弁当としてテイクアウトも可能だ。自宅でゆっくりとお食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど様々なシーンで利用できる。
■商品概要
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できる。
【店内メニュー】
〇肉あんかけロースカツ丼
通常店舗：890円(税込979円)/券売機店舗：税込980円
〇肉あんかけロースカツ丼（温玉付）
通常店舗：990円(税込1,089円)/券売機店舗：税込1,090円
〇肉あんかけロースカツ定食
通常店舗：990円(税込1,089円)/券売機店舗：税込1,090円
〇肉あんかけロースカツ定食（温玉付）
通常店舗：1,090円(税込1,199円)/券売機店舗：税込1,200円
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〇肉あんかけロースカツ丼弁当
通常店舗：890円(税込961円)/券売機店舗：税込980円
〇肉あんかけロースカツ丼弁当（温玉付）
通常店舗：990円(税込1,069円)/券売機店舗：税込1,090円
〇肉あんかけロースカツ弁当
通常店舗：990円(税込1,069円)/券売機店舗：税込1,090円
〇肉あんかけロースカツ弁当（温玉付）
通常店舗：1,090円(税込1,177円)/券売機店舗：税込1,200円
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