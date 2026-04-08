SIX LOUNGE、TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』OP主題歌「さよならじゃない方がいい」を配信リリース

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SIX LOUNGEが、4月29日にTVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2のオープニングテーマ「さよならじゃない方がいい」を配信リリースする。

■アニメの世界観を汲み取った歌詞に、SIX LOUNGEらしい爽やかなロックンロールサウンドが映える一曲

「さよならじゃない方がいい」は、アニメの世界観を汲み取ったナガマツシンタロウの歌詞に、SIX LOUNGEらしい爽やかなロックンロールサウンドが映える一曲。アニメとあわせてぜひチェックしてみよう。

『最強の王様、二度目の人生は何をする？』シーズン2は、フジテレビ「＋Ultra」他にて毎週水曜日24時45分から放送中。