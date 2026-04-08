SIX LOUNGE、TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』OP主題歌「さよならじゃない方がいい」を配信リリース
SIX LOUNGEが、4月29日にTVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2のオープニングテーマ「さよならじゃない方がいい」を配信リリースする。
■アニメの世界観を汲み取った歌詞に、SIX LOUNGEらしい爽やかなロックンロールサウンドが映える一曲
「さよならじゃない方がいい」は、アニメの世界観を汲み取ったナガマツシンタロウの歌詞に、SIX LOUNGEらしい爽やかなロックンロールサウンドが映える一曲。アニメとあわせてぜひチェックしてみよう。
『最強の王様、二度目の人生は何をする？』シーズン2は、フジテレビ「＋Ultra」他にて毎週水曜日24時45分から放送中。
■ナガマツシンタロウ コメント
はじめまして。今回オープニング主題歌を担当させてもらいます。SIX LOUNGEです。主題歌のお話をいただき、とても嬉しかったです！疾走感のあるサウンドに、未知なる冒険のドキドキ、大切な人への想いを忘れないように、また明日へ走り出す気持ちを大切に、楽曲を制作しました。よろしくお願いします！
■リリース情報
2026.04.29 ON SALE
DIGITAL SINGLE「さよならじゃない方がいい」
■【画像】「さよならじゃない方がいい」の配信ジャケット
■関連リンク
TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』作品サイト
https://saikyo2dome-tbate.com/
SIX LOUNGE OFFICIAL SITE
https://six-lounge.com/