EXILE AKIRAが、デビュー20周年の節目である6⽉6⽇に発売する⾃⾝初のソロ名義となる4曲入りデジタル EP『URBAN SAVAGE』に、タイのラッパー・F.HEROが参加することを明らかにした。

EXILE AKIRAとF.HEROは、それぞれの音楽活動の延長だけでなく、親交のあるという。そんな今作は、タイトル「Thrill Drive」を体現するスピード感溢れるサウンドと共にAKIRAならではのストリートなルーツが存分に感じられるオリジナルスタイルで、2人の人生観や生き様が投影された熱いリリックと共に新たな挑戦への強い意志を感じさせてくれる1曲に仕上がっているという。

なお、EPは配信でのリリースに加え、〈EXILE AKIRA 20TH ANNIVERSARY〉を記念した初回受注限定生産盤のミュージックカードでもリリースされる。こちらは、アナログサイズのジャケットに加え、20周年にちなんで全20枚のソロとしての世界観とこだわり抜いたビジュアルを存分に詰め込んだ撮り下ろしビジュアルのLPサイズ相当のフォトカードが同梱される。さらに、オリジナルグッズ「20周年記念オリジナルTシャツ」には、ファンの皆様へ向けた直筆メッセージをプリントした、メモリアルな豪華3点スペシャル仕様となっている。

さらに、7月には自身の単独ライブツアー＜EXILE AKIRA 20th Anniversary Special Live tour “URBAN SAVAGE “＞の開催を控えている。