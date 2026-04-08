アイドルグループ「JAPANARIZM」の紫色担当・成瀬かのんさんの2ndイメージDVD『Petite』（エスデジタル）がリリースされました。



【写真】ツインテールがキュートな成瀬かのんさん

身長149cmと小柄ながらB88/W59/H89のEカップボディの持ち主である成瀬さんは、アイドルと並行してグラビア活動も精力的に行っており、2月にデジタル写真集をリリースしたばかり。3月からJAPANARIZMに加入し、アイドル活動を本格化させた中、グラビア時代からのファンにとってはうれしいニュースです。



2025年11月以来のDVDとなる今作は、12月に沖縄・宮古島でロケを行い、冬とは思えない環境で水着姿をたっぷりと披露。一級品と称されるボリューミーな美尻ショットも満載で、アイドルとしての舞台では見られない、成瀬の大人な一面があますところなく収められています。



DVDの見どころについて、成瀬さんは「149cmという小柄な私ですが、どのシーンにも“超美尻”“自分らしさ”がぎゅっと詰まっていて、ちょっとドキッとする瞬間もたくさん楽しんでもらえる作品です！1番お気に入りの衣装は黄色の衣装です！この衣装は、私に合うようにアレンジしていただいた特別な一着でとてもお気に入りです♡実は衣装さんからこの黄色衣装をプレゼントしていただいたのでいつか直接皆さんに見てもらえたらいいなって思ってます！けん玉とか黒ひげ危機一発で遊んでるシーンは本当に素で楽しんでいるので、普段の私に近い“彼女感”を感じてもらえるんじゃないかなって思います♡」とコメントしています。



【成瀬かのんさんプロフィル】

なるせ かのん 9月10日生まれ 愛知県出身 A型 B88(E) W59 H89 149cm / 22.5cm 趣味は富士そば 特技は歌、早口言葉 2021年、歯科助手としてTikTokを開始。バズり投稿が当時の事務所の目に留まり、スカウトされてアイドルデビュー。2023年7月からはメイビーMEのメンバーとして活動。2025年4月に卒業し2025年4月に卒業。2025年9月からBLACK PRINCESSメンバーとして活動中。2026年3月30日にJAPANARIZM新メンバーとしてデビュー。2024年に1stデジタル写真集「Kanon」、2025年に2ndデジタル写真集「大人なわたし」をリリース。