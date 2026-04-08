スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）が、アトレチコ・マドリードとのスペイン国王杯決勝（１８日＝日本時間１９日）の先発を危ぶまれている。

久保は１月１８日のバルセロナ戦で左太もも裏を負傷し、４日のレバンテ戦でベンチに戻ってきた。この試合では出番がなく、ペッレグリーノ・マタラッツォ監督は「タケは試合の激しさに戸惑っていたようで、彼にとって適切なタイミングではなかった。医師とも話し合ったが、この種の試合を考えると、あと２、３試合待つべき。あと１週間トレーニングを積めば、アラベス戦ではより万全な状態で臨めるだろう」と説明していた。

復帰が１１日のアラベス戦へ先送りとなったことを踏まえ、スペイン紙「ムンド・デポルティボ」は「この決定は短期的に直接的な影響を及ぼす。出場時間の不足は、久保は国王杯決勝で先発出場することを明らかに難しくしている。日本人選手は、チームで最も決定的な存在の一人であったが、大舞台に臨むにあたり、実戦での調整不足という課題を抱えている。久保がプレー時間を確保できるのはアラベス戦のみだ」と指摘した。

その上で「２か月以上、試合から遠ざかっていれば、リズム、適応力、そして自信の面で未知数となる。決勝までの残り時間を考え、現時点で復帰していないことを考慮すると、彼が先発出場することは難しいだろう」と主張。同紙の予測を覆して、先発の座を勝ち取ることができるか。