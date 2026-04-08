いまだに1年以上待つことになりそう

2025年10月15日、スズキは「ジムニーシエラ」の一部仕様変更を実施し、11月4日より販売を開始しました。



その後の反響や最新情報について、スズキディーラーに問い合わせてみました。

「ジムニー」シリーズは2018年7月に現行型の4代目がデビューしました。「ジムニー」は660ccターボエンジンの軽自動車で、ジムニーシエラは1.5リッターエンジンとワイドボディをもつ小型車（5ナンバー車）です。

【画像】超カッコいい！ これが「新ジムニーシエラ」です！ 画像で見る（30枚以上）

クラシカルな丸形ヘッドライトやスクエアなボディデザインを採用したほか、新開発のラダーフレームに、「FRレイアウト」「副変速機付きパートタイム4WD」「3リンクリジッドアクスル式サスペンション」といったジムニー伝統の車体構成を継承。

さらに、ブレーキLSDトラクションコントロールを搭載するなど、走破性能もさらに高めています。

現行型では折からのアウトドアレジャーブームにより、発売直後から多数の受注を獲得。また愛らしいデザインも相まって、これまで以上に女性ユーザーからも支持され、高い人気を継続。なかでも、ジムニーシエラは余裕のあるエンジンからかなりのヒット作となっています。

デビューから7年が経過した現在もさまざまな仕様変更が行われており、今回の一部仕様変更では、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用し、車線逸脱抑制機能を標準装備。

そのほか、アダプティブクルーズコントロール（ACC・全車速追従機能付き）や、後方誤発進抑制機能、コネクティッドサービス「スズキコネクト」に対応するなど、安全機能と快適装備がより充実しています。

この安全装備が追加されたことよって、ごくわずかですがフロントバンパーの形状に変更点が見られます。

なお、今回の一部改良から5速MTと4速ATの価格が同一となっています（これまでは4速ATの方が10万円ほど高い設定でした）。

仕様変更前とグレード構成は変わらず、車両本体価格は「JL」が227万1500円、「JC」が238万5900円（いずれも消費税込み）。

参考までに、2024年2月に実施された一部改良時の車両本体価格が196万2400円〜218万3500円であったことを考慮すると、20万円〜31万円の値上げです。

そんなジムニーシエラ、ユーザーからの問い合わせや納期について、3月下旬に首都圏にあるスズキディーラーに問い合わせてみました。

「ジムニーシエラに関してもっとも多いお問い合わせは『納期に関して』です。仕様にもよりますが1年〜1年半ほどかかる見込みです。

それと、昨年10月の一部改良でバンパーのデザインが少し変わったこともあり、どの程度違うのか実車を見てみたいといったお問い合わせもあります」

今回、他のスズキディーラーにも問い合わせてみました。

「ご納車までの期間に関するお問い合わせが多いです。県をまたいだ他のスズキディーラーに問い合わせて、（多少遠方でも）少しでも納期が短い店舗を探していらっしゃる方も少なくないようです。

どうしてもすぐに手に入れたいという場合は中古車のご提案しておりますが、新車と変わらない価格のクルマも多く、悩んだすえに『新車にします』といったお客様もいらっしゃいます。

ご納期に関しても数か月単位で変わることもあるので、その都度、最新の納期をご確認いただければ幸いです。

デビューから6年経ちますし、もう少し納期が短縮されると現場としても助かるのですが…」

ジムニーシエラの納期が少なくとも1年待ち（それ以上）であることは今も変わりません

そのいっぽうで、1年未満で納車されたケースもあるようです。

タイミング次第ということもありますが、しばらくはこまめな情報収集が必要であることは確かなようです。