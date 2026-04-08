ロックバンド「サカナクション」のボーカル・山口一郎（45）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1・00）が、7日深夜に放送され、バンド名の由来を明かした。

初回放送だったこの日は、リスナーからバンド名の由来に関する質問メールが寄せられ、山口はそれに回答。「サカナクションは親戚のメールアドレスでした」と明かした。

その親戚について「小さい時によく遊んでくれて、釣りとか教えてくれた」とし、「当時、メールアドレスを作るのが始まった時。僕らは高校生までポケベルだから。携帯電話は18、19歳とかで、インターネットとか出てきたのが20歳。そういう時代の中でスマホを持って、どういうメールアドレスを作るかとなった時に、親戚のじょーくんが“サカナクション”って言ってた」と説明。

続けて「バンドを作る時に“サカナクションっていいね”となって、“メールアドレスちょうだい”って言ったら“いいよ”と」と当時のやり取りを回想し、「僕が考えたわけじゃないんです」と明かしていた。