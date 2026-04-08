ガーリックチキンステーキなど全8品が定番に！びっくりドンキー「グランドメニュー」リニューアル
「びっくりドンキー」のグランドメニューがリニューアルし、新メニューが仲間入り！
「ガーリックチキン＆ハンバーグステーキ」「ガーリックチキンステーキ」「ネギ塩サラダ」「珈琲パフェ」など8品が定番メニューに加わります☆
びっくりドンキー「グランドメニュー」リニューアル
リニューアル日：2026年4月8日（水）
販売店舗：全国のびっくりドンキー店舗
ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」のグランドメニューがリニューアル！
新年度が始まる4月に合わせ、びっくりドンキーをより多くの人に楽しんでほしいという想いを込めて、グランドメニューに新メニューが加わりパワーアップし、よりバラエティに富んだハンバーグやサラダ、デザートメニューを選べるようになりました。
グランドメニューには「ライトセット」「ガーリックチキン＆ハンバーグステーキ」「ガーリックチキンステーキ」をはじめ、「ネギ塩サラダ」や「珈琲パフェ」など8品が定番メニューに新たに仲間入り。
より充実したラインナップとなり、今まで以上にメニューの選択肢や組み合わせの幅が広がった「びっくりドンキー」の新メニューを家族や友人と一緒に、お店でもお家でも楽しむこととができます☆
ライトセット（レギュラー、チーズ、エッグ、パイン、おろしそ）
小さいハンバーグと少な目のライス、サラダでハンバーグディッシュを気軽に楽しめる「ライトセット」
スープ(ビーフコンソメスープまたはみそ汁)と北海道ミニソフトも付いたセットです。
北海道ミニソフトはお好みでドリンクに変更できます。
ライトセット（レギュラー）
価格：940円（税込）
小さめハンバーグをライスとサラダと一緒に味わえる、ライスセットのレギュラー。
スープとミニソフトが付いて、リーズナブルなのに多い品数を楽しめるメニューです。
ライトセット（エッグ）
価格：1,090円（税込）
小さめハンバーグに目玉焼きをトッピングしたライスセット。
たくさんは食べられないけど、いろいろ食べたいという方にぴったりです☆
ライトセット（おろしそ）
価格：1,090円（税込）
さっぱり味わえる「おろしそハンバーグ」もライトセットに。
シャキシャキ食感の大根をメインにしたサラダとも相性抜群です。
ライトセット（チーズ）
価格：1,140円（税込）
大きなチーズが乗った「ライトセット」のチーズ。
ライスも少な目なのが、うれしいポイントです☆
ライトセット（パイン）
価格：1,140円（税込）
一度食べるとクセになる、パイナップルが乗ったハンバーグ。
爽やかな甘みで、さっぱりと味わえます。
ガーリックチキン＆ハンバーグステーキ
サイズ・価格：
・イートイン：S 1,520円（税込）／M 1,710円（税込）／L 2,020円（税込）
・テイクアウト：S 1,580円（税込）／M 1,770円（税込）／L 2,080円（税込）
・宅配：S 2,220円（税込）／M 2,480円（税込）／L 2,920円（税込）
香ばしく焼き上げたガーリック風味のチキンステーキに、ハンバーグを盛り合わせた食べ応えのある一品。
テイクアウトや宅配なら、おうちでも楽しめます☆
※お肉は食べやすい大きさに切り、よく噛んでください
ガーリックチキンステーキ
価格：イートイン 1,520円（税込）／テイクアウト 1,580円（税込）／宅配 2,220円（税込）
外側はこんがりと焼き上げ、中はジューシーに仕上げたチキンステーキ。
程よい刺激のガーリック風味で、ライスにもよく合います。
テイクアウトでも付け合わせがセットになっているため、満足感があります。
※チキンは食べやすい大きさに切り、よく噛んで食べてください
ネギ塩サラダ
サイズ・価格：
・イートイン：S 400円（税込）／L 690円（税込）
・テイクアウト：S 450円（税込）／L 740円（税込）
・宅配：S 630円（税込）／L 1,040円（税込）
きゅうりやビタミン大根、わかめと長ネギを合わせ、食感を感じるえびせんと韓国のりを添えた「ネギ塩サラダ」
香り豊かなネギ塩だれで、やさしく絡めたサラダです。
テイクアウトでは、ネギ塩だれとえびせんが別添に。
えびせんの食感がそのまま楽しめます。
オーロラシュリンプ＆ポテト
価格：イートイン 790円（税込）／テイクアウト 840円（税込）／宅配 1,180円（税込）
オリジナルのオーロラソースで和えたシュリンプとフライドポテト。
定番のトマトソースとオリジナルマヨネーズタイプも付いてきます。
テイクアウトや宅配でも楽しめるサイドメニューです。
珈琲パフェ
価格：690円（税込）
なめらかなミルク感の北海道ソフトクリームを使った「珈琲パフェ」
自社焙煎のブレンドコーヒーを使用したコーヒー寒天、さらにカスタード風バニラアイスを組み合わせた、ちょっと贅沢なパフェです。
シナモンロール
価格：660円（税込）
シナモンの豊かな香りに、ほど良い甘さのとホイップクリームが重なり合う、デザート感覚のシナモンロール。
デザートとしても、モーニングとしても楽しめます。
シナモンロールコーヒーセット／モーニング シナモンロールセット
価格：760円（税込）
シナモンロールにびっくりドンキーで自社焙煎したこだわりのコーヒーがついたセット。
モーニングの時間帯はモーニングドリンクとセットになった「シナモンロールセット」が選べます。
テイクアウト オムデミチーズバーグディッシュ
テイクアウト：S 1,590円（税込）／M 1,780円（税込）／L 2,090円（税込）
宅配：S 2,230円（税込）／M 2,500円（税込）／L 2,930円（税込）
テイクアウトと宅配に、デミグラスソースたっぷりのバーグディッシュが登場。
オムレツとチーズで、贅沢な味わいです。
チキンステーキやシナモンロールなど、気になるレギュラーメニューが盛りだくさん！
「びっくりドンキー」のグランドメニューのリニューアルは、2026年4月8日（水）よりスタートです。
※ガーリックチキン＆ハンバーグステーキの写真のハンバーグはLサイズです
※ネギ塩サラダの写真はLサイズです
※ライトセットのハンバーグはSSサイズです※地域、店舗によって価格が異なります。また一部店舗では取り扱いのない商品があります
※掲載商品は新規追加メニューのみとなります
※ライスをカリフラワーライスに変更できます（変更：110円（税込））
※ディッシュのサラダを大盛りにできます。（大盛ディッシュサラダ：195円（税込））
※ライスの量を変更できます。（⼤盛：130円（税込）/ ⼩盛：40円（税込）引き）
※ハンバーグにお好みでトッピングできます。（エッグ、おろしそ：150円（税込）/パイン、チーズ（2本）：200円（税込））
※アレルギーをお持ちの方はスタッフの方に伝えてください
※一部商品の盛り付けが異なる場合があります
※夜10時以降の注文には10％の深夜料金が追加されます
※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります
※気象・政治状況の変化等により、仕入れ先・価格が変更になる場合があります
※テイクアウト・デリバリー品は専用の容器で提供されます
※テイクアウト商品代金には「軽減税率8％」が適用になります
※テイクアウト品の店内飲食は不可
※レジ袋は有料です。【レジ袋(大・⼩)各 1 円＋税】
※デリバリーの注⽂受付時間、配達該当エリア、最低注⽂金額は地域・店舗によって異なります。詳しくは各デリバリーサービスの WEB サイトまたはアプリで確認ください
※デリバリーについては、別途サービスの定める配送⼿数料がかかります。詳しくは各デリバリーサービスの WEB サイトまたはアプリで確認ください
※店頭で使える割引・クーポンはデリバリーサービスでは利用できません
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