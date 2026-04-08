「びっくりドンキー」のグランドメニューがリニューアルし、新メニューが仲間入り！

「ガーリックチキン＆ハンバーグステーキ」「ガーリックチキンステーキ」「ネギ塩サラダ」「珈琲パフェ」など8品が定番メニューに加わります☆

びっくりドンキー「グランドメニュー」リニューアル

リニューアル日：2026年4月8日（水）

販売店舗：全国のびっくりドンキー店舗

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」のグランドメニューがリニューアル！

新年度が始まる4月に合わせ、びっくりドンキーをより多くの人に楽しんでほしいという想いを込めて、グランドメニューに新メニューが加わりパワーアップし、よりバラエティに富んだハンバーグやサラダ、デザートメニューを選べるようになりました。

グランドメニューには「ライトセット」「ガーリックチキン＆ハンバーグステーキ」「ガーリックチキンステーキ」をはじめ、「ネギ塩サラダ」や「珈琲パフェ」など8品が定番メニューに新たに仲間入り。

より充実したラインナップとなり、今まで以上にメニューの選択肢や組み合わせの幅が広がった「びっくりドンキー」の新メニューを家族や友人と一緒に、お店でもお家でも楽しむこととができます☆

ライトセット（レギュラー、チーズ、エッグ、パイン、おろしそ）

小さいハンバーグと少な目のライス、サラダでハンバーグディッシュを気軽に楽しめる「ライトセット」

スープ(ビーフコンソメスープまたはみそ汁)と北海道ミニソフトも付いたセットです。

北海道ミニソフトはお好みでドリンクに変更できます。

ライトセット（レギュラー）

価格：940円（税込）

小さめハンバーグをライスとサラダと一緒に味わえる、ライスセットのレギュラー。

スープとミニソフトが付いて、リーズナブルなのに多い品数を楽しめるメニューです。

ライトセット（エッグ）

価格：1,090円（税込）

小さめハンバーグに目玉焼きをトッピングしたライスセット。

たくさんは食べられないけど、いろいろ食べたいという方にぴったりです☆

ライトセット（おろしそ）

価格：1,090円（税込）

さっぱり味わえる「おろしそハンバーグ」もライトセットに。

シャキシャキ食感の大根をメインにしたサラダとも相性抜群です。

ライトセット（チーズ）

価格：1,140円（税込）

大きなチーズが乗った「ライトセット」のチーズ。

ライスも少な目なのが、うれしいポイントです☆

ライトセット（パイン）

価格：1,140円（税込）

一度食べるとクセになる、パイナップルが乗ったハンバーグ。

爽やかな甘みで、さっぱりと味わえます。

ガーリックチキン＆ハンバーグステーキ

サイズ・価格：

・イートイン：S 1,520円（税込）／M 1,710円（税込）／L 2,020円（税込）

・テイクアウト：S 1,580円（税込）／M 1,770円（税込）／L 2,080円（税込）

・宅配：S 2,220円（税込）／M 2,480円（税込）／L 2,920円（税込）

香ばしく焼き上げたガーリック風味のチキンステーキに、ハンバーグを盛り合わせた食べ応えのある一品。

テイクアウトや宅配なら、おうちでも楽しめます☆

※お肉は食べやすい大きさに切り、よく噛んでください

ガーリックチキンステーキ

価格：イートイン 1,520円（税込）／テイクアウト 1,580円（税込）／宅配 2,220円（税込）

外側はこんがりと焼き上げ、中はジューシーに仕上げたチキンステーキ。

程よい刺激のガーリック風味で、ライスにもよく合います。

テイクアウトでも付け合わせがセットになっているため、満足感があります。

※チキンは食べやすい大きさに切り、よく噛んで食べてください

ネギ塩サラダ

サイズ・価格：

・イートイン：S 400円（税込）／L 690円（税込）

・テイクアウト：S 450円（税込）／L 740円（税込）

・宅配：S 630円（税込）／L 1,040円（税込）

きゅうりやビタミン大根、わかめと長ネギを合わせ、食感を感じるえびせんと韓国のりを添えた「ネギ塩サラダ」

香り豊かなネギ塩だれで、やさしく絡めたサラダです。

テイクアウトでは、ネギ塩だれとえびせんが別添に。

えびせんの食感がそのまま楽しめます。

オーロラシュリンプ＆ポテト

価格：イートイン 790円（税込）／テイクアウト 840円（税込）／宅配 1,180円（税込）

オリジナルのオーロラソースで和えたシュリンプとフライドポテト。

定番のトマトソースとオリジナルマヨネーズタイプも付いてきます。

テイクアウトや宅配でも楽しめるサイドメニューです。

珈琲パフェ

価格：690円（税込）

なめらかなミルク感の北海道ソフトクリームを使った「珈琲パフェ」

自社焙煎のブレンドコーヒーを使用したコーヒー寒天、さらにカスタード風バニラアイスを組み合わせた、ちょっと贅沢なパフェです。

シナモンロール

価格：660円（税込）

シナモンの豊かな香りに、ほど良い甘さのとホイップクリームが重なり合う、デザート感覚のシナモンロール。

デザートとしても、モーニングとしても楽しめます。

シナモンロールコーヒーセット／モーニング シナモンロールセット

価格：760円（税込）

シナモンロールにびっくりドンキーで自社焙煎したこだわりのコーヒーがついたセット。

モーニングの時間帯はモーニングドリンクとセットになった「シナモンロールセット」が選べます。

テイクアウト オムデミチーズバーグディッシュ

テイクアウト：S 1,590円（税込）／M 1,780円（税込）／L 2,090円（税込）

宅配：S 2,230円（税込）／M 2,500円（税込）／L 2,930円（税込）

テイクアウトと宅配に、デミグラスソースたっぷりのバーグディッシュが登場。

オムレツとチーズで、贅沢な味わいです。

チキンステーキやシナモンロールなど、気になるレギュラーメニューが盛りだくさん！

「びっくりドンキー」のグランドメニューのリニューアルは、2026年4月8日（水）よりスタートです。

※ガーリックチキン＆ハンバーグステーキの写真のハンバーグはLサイズです

※ネギ塩サラダの写真はLサイズです

※ライトセットのハンバーグはSSサイズです※地域、店舗によって価格が異なります。また一部店舗では取り扱いのない商品があります

※掲載商品は新規追加メニューのみとなります

※ライスをカリフラワーライスに変更できます（変更：110円（税込））

※ディッシュのサラダを大盛りにできます。（大盛ディッシュサラダ：195円（税込））

※ライスの量を変更できます。（⼤盛：130円（税込）/ ⼩盛：40円（税込）引き）

※ハンバーグにお好みでトッピングできます。（エッグ、おろしそ：150円（税込）/パイン、チーズ（2本）：200円（税込））

※アレルギーをお持ちの方はスタッフの方に伝えてください

※一部商品の盛り付けが異なる場合があります

※夜10時以降の注文には10％の深夜料金が追加されます

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります

※気象・政治状況の変化等により、仕入れ先・価格が変更になる場合があります

※テイクアウト・デリバリー品は専用の容器で提供されます

※テイクアウト商品代金には「軽減税率8％」が適用になります

※テイクアウト品の店内飲食は不可

※レジ袋は有料です。【レジ袋(大・⼩)各 1 円＋税】

※デリバリーの注⽂受付時間、配達該当エリア、最低注⽂金額は地域・店舗によって異なります。詳しくは各デリバリーサービスの WEB サイトまたはアプリで確認ください

※デリバリーについては、別途サービスの定める配送⼿数料がかかります。詳しくは各デリバリーサービスの WEB サイトまたはアプリで確認ください

※店頭で使える割引・クーポンはデリバリーサービスでは利用できません

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