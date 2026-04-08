これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報が発表されています。昼過ぎまで高波に注意してください。



また、中越と上越の広い範囲にナダレ注意報が出ています。雪が多く残っている地域では、この先もナダレに注意ください。





◆8日(水)これからの天気

高気圧に覆われて、このあとも各地でよく晴れるでしょう。青空のもとでお花見を楽しむことができそうです。



降水確率は、夜にかけて軒並み0%となっています。夜桜見物にも雨具は必要ないでしょう。





◆8日(水)の予想最高気温

最高気温は、12～14℃の予想です。

平年並みのところが多くなりそうです。

日なたでは日差しのぬくもりが感じられ、昼間は春物のコートで過ごせるでしょう。