【推しの子】初の原作漫画展決定 7月から開催で横槍メンゴ「どのコマも、同じ絵は二度と描けない」
2024年11月の連載完結以降も絶大な人気を誇る漫画『【推しの子】』初の展覧会『マンガ【推しの子】展 -星のキセキ-』が、7月22日〜8月11日に東京・松屋銀座8階イベントスクエアにて開催されることが発表された。作品の世界観に包まれた空間で、漫画の名シーンの数々やストーリーをイラスト展示にて振り返るとともに、赤坂アカ×横槍メンゴ両氏によるコメントも交えて、作品の“舞台裏”に迫る。
【画像】かわいいだけじゃなくて星野アイたちのサイン付き!?【推しの子】展の来場者特典
あわせて公開された本展キービジュアルは、横槍氏が新たに「星野アイ」を描きおろした。「それでも。彼女に会えて、本当によかった─── 」という、主人公の「星野アクア」のまなざしと、『【推しの子】』読者の想い、そのすべてを包み込んだキャッチコピーとともに、漫画作品の世界にいざなう。
会場ではアイ、アクア、ルビー、家族3人が揃った幸せな空間(「幼年期」)が来場者を出迎える。アクアとルビーが芸能界の世界を駆け上がっていく姿に注目した「芸能界」、物語のクライマックスに向かう「2人の決意」、そして横槍氏のカラーイラストが集結した「イラストギャラリー」等のコーナーで構成。「アイドルの光と芸能界のリアル」や「死の真相を追う復讐劇」といった側面をもつ本作品の世界観が、圧倒的な空間演出で表現される。「バズらせのプロ」の「MEMちょ」も注目の魅力的なフォトスポットも登場予定。
また、描きおろしキービジュアルを使用したアイテムを含む、展覧会オリジナルグッズが多数販売される。一部が先行公開され、アクリルバッジコレクション(全8種／ランダム1種入り)、ベローズステッカーセット、CD風メモ 〜ピーマン体操〜、キルティング折りたたみミラー、TWINS☆☆ロングTシャツ(アクリルバッジ付き)などが販売されることが明らかになっている。
チケットは一部日時指定制で、チケットの先行抽選販売は、ローソンチケットにて5月1日正午から開始される。また、日時指定券、グッズ付き日時指定券、通常入場券、グッズ付き通常入場券がある。特典は、「ストラップ付きフォンタブ」。横槍氏描きおろしの新作キービジュアルイラストを使用したストラップ付きフォンタブ。
また来場者特典として、「SPECIAL VIP PASS風ステッカー」（全6種・ランダム配付）が用意されている。「星野アイ」「星野アクア」「星野ルビー」「有馬かな」「MEMちょ」「黒川あかね」のサイン入りデザインが目を引くアイテム。なお、「星野アイ」のサインはキービジュアルと同じ展覧会オリジナル仕様となる。
本作は、赤坂氏と横槍氏の緻密な取材に基づき、芸能界の光と闇を描き出した漫画作品(全16巻・世界累計発行部数2500万部突破)。20年4月の『週刊ヤングジャンプ』（集英社）連載開始当初から多くの芸能人・業界関係者からの支持も集めて話題作となる。23年4月よりアニメ第1期が放送され、24年よりAmazon Prime Videoにて実写ドラマが配信。同年11月に連載が完結し、12月には2.5次元舞台上演および実写映画の劇場公開が行われた。今年1月から3月までアニメ第3期が放送され、第4期 Final Seasonの制作が決定した。
■赤坂アカ氏コメント
漫画としては初の【推しの子】展です。ということは、メンゴ先生の絵を心ゆくまで鑑賞できるということです。私の事は添え物として扱っていただきぜひともメンゴ先生の努力と研鑽の日々に想いをはせて頂けたらと思います。メンゴ先生がトンカツで、私はたくあんです。そういう感じで一つよろしくお願いいたします！
6年かけても似ることがなかったアイ
■横槍メンゴ氏コメント
∞のひろがりをみせる【推しの子】ワールド（地球の絵文字）ですが…ふと見渡せば【推しの子】関連のものがありがたくも、沢山目に入り、手に入るこの時代に…私は…原作を今一度愛でて、あなた（原画展）とエンゲージ（来場）したいのです。（ゼ◯シイ）というそこの貴方、大変お待たせいたしました。沢山の方の力により、すばらしい展覧会にしていただいておりますよ!!
あらためて「絵」というのはナマモノで、その時、その瞬間にしか描けないものの連続が「漫画」だな〜って思います。どのコマも、同じ絵は二度と描けないと思います。ネームも同じ。毎週の「打ち合い」は2.5次元舞台編のステージ上の数々のVS.さながら、本当に楽しかった、かけがえのない思い出です。それが、もし、どこかだれかの思い出にもなり得ましたらそれ以上うれしいことはありません。
アカへ うさぎはかなり良くなってるよ
あわせて公開された本展キービジュアルは、横槍氏が新たに「星野アイ」を描きおろした。「それでも。彼女に会えて、本当によかった─── 」という、主人公の「星野アクア」のまなざしと、『【推しの子】』読者の想い、そのすべてを包み込んだキャッチコピーとともに、漫画作品の世界にいざなう。
会場ではアイ、アクア、ルビー、家族3人が揃った幸せな空間(「幼年期」)が来場者を出迎える。アクアとルビーが芸能界の世界を駆け上がっていく姿に注目した「芸能界」、物語のクライマックスに向かう「2人の決意」、そして横槍氏のカラーイラストが集結した「イラストギャラリー」等のコーナーで構成。「アイドルの光と芸能界のリアル」や「死の真相を追う復讐劇」といった側面をもつ本作品の世界観が、圧倒的な空間演出で表現される。「バズらせのプロ」の「MEMちょ」も注目の魅力的なフォトスポットも登場予定。
また、描きおろしキービジュアルを使用したアイテムを含む、展覧会オリジナルグッズが多数販売される。一部が先行公開され、アクリルバッジコレクション(全8種／ランダム1種入り)、ベローズステッカーセット、CD風メモ 〜ピーマン体操〜、キルティング折りたたみミラー、TWINS☆☆ロングTシャツ(アクリルバッジ付き)などが販売されることが明らかになっている。
チケットは一部日時指定制で、チケットの先行抽選販売は、ローソンチケットにて5月1日正午から開始される。また、日時指定券、グッズ付き日時指定券、通常入場券、グッズ付き通常入場券がある。特典は、「ストラップ付きフォンタブ」。横槍氏描きおろしの新作キービジュアルイラストを使用したストラップ付きフォンタブ。
また来場者特典として、「SPECIAL VIP PASS風ステッカー」（全6種・ランダム配付）が用意されている。「星野アイ」「星野アクア」「星野ルビー」「有馬かな」「MEMちょ」「黒川あかね」のサイン入りデザインが目を引くアイテム。なお、「星野アイ」のサインはキービジュアルと同じ展覧会オリジナル仕様となる。
本作は、赤坂氏と横槍氏の緻密な取材に基づき、芸能界の光と闇を描き出した漫画作品(全16巻・世界累計発行部数2500万部突破)。20年4月の『週刊ヤングジャンプ』（集英社）連載開始当初から多くの芸能人・業界関係者からの支持も集めて話題作となる。23年4月よりアニメ第1期が放送され、24年よりAmazon Prime Videoにて実写ドラマが配信。同年11月に連載が完結し、12月には2.5次元舞台上演および実写映画の劇場公開が行われた。今年1月から3月までアニメ第3期が放送され、第4期 Final Seasonの制作が決定した。
■赤坂アカ氏コメント
漫画としては初の【推しの子】展です。ということは、メンゴ先生の絵を心ゆくまで鑑賞できるということです。私の事は添え物として扱っていただきぜひともメンゴ先生の努力と研鑽の日々に想いをはせて頂けたらと思います。メンゴ先生がトンカツで、私はたくあんです。そういう感じで一つよろしくお願いいたします！
6年かけても似ることがなかったアイ
■横槍メンゴ氏コメント
∞のひろがりをみせる【推しの子】ワールド（地球の絵文字）ですが…ふと見渡せば【推しの子】関連のものがありがたくも、沢山目に入り、手に入るこの時代に…私は…原作を今一度愛でて、あなた（原画展）とエンゲージ（来場）したいのです。（ゼ◯シイ）というそこの貴方、大変お待たせいたしました。沢山の方の力により、すばらしい展覧会にしていただいておりますよ!!
あらためて「絵」というのはナマモノで、その時、その瞬間にしか描けないものの連続が「漫画」だな〜って思います。どのコマも、同じ絵は二度と描けないと思います。ネームも同じ。毎週の「打ち合い」は2.5次元舞台編のステージ上の数々のVS.さながら、本当に楽しかった、かけがえのない思い出です。それが、もし、どこかだれかの思い出にもなり得ましたらそれ以上うれしいことはありません。
アカへ うさぎはかなり良くなってるよ
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優