食べ逃したくなーーーいッ！！！【マクドナルド】可愛い桜パケにも注目♡「期間限定メニュー」

【マクドナルド】から、春を感じさせる期間限定メニューが登場中！ 毎年心待ちにしている人も多いであろうてりたまシリーズに加え、新メニューのスイーツパイも見逃せません。春らしくて可愛いパッケージと共に、心も躍る食事やおやつの時間を過ごせそう。どちらも終売間近の期間限定メニューなので、気になる人はマクドナルドへ！

安定の満足感！ チーズのとろける美味しさが◎

@megumiko_maniaさんも「マクドナルドの春の定番」と紹介している「チーズてりたま」。春になると登場する「てりたまバーガー®」に、チェダーチーズを組み合わせたボリューム満点のバーガーです。テリヤキソースを絡めたポークパティとたまごに、チーズのコクがさらなる深みを添えてくれそう。@megumiko_maniaさんは「『やっぱりこれこれ！』って思う安心感のあるおいしさ」と、コメント。桜の花のイラストがあしらわれた包み紙にも、心が躍りそう。

いちごのショートケーキをイメージした新作パイ

新メニューとして登場した「いちごショートケーキパイ」は、公式サイトによると「いちごのショートケーキをイメージした期間限定のパイ」とのこと。いちごと桜をあしらったパッケージも可愛く、手に取るだけでワクワクしそう。サクサクの生地の中には、いちごフィリングとミルククリーム、さらにしっとりとしたスポンジ生地が入っている様子。甘酸っぱさとまろやかさが口いっぱいに広がり、春らしい贅沢な気分が楽しめるかも。

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writer：内山友里