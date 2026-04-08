25周年衣装のディズニーの仲間たち！東京ディズニーシー「ダンス・ザ・グローブ！」25周年ver

東京ディズニーシーでは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を2026年4月15日より開催！

アメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークで公演されるステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」では、アニバーサリー期間中、フィナーレが25周年を祝う特別バージョンに変更されます。

世界中のきらめきや魅力が集まるこの場所から、東京ディズニーシー25周年をお祝いする特別なグランドフィナーレの様子をキャラクターごとに紹介します。

東京ディズニーシー「ダンス・ザ・グローブ！」25周年ver

公演場所：アメリカンウォーターフロント「ウォーターフロントパーク」

公演時間：約25分（1日2〜4回）※ショー全体の時間

東京ディズニーシーでは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催。

それに先がけ公演がスタートしている「ダンス・ザ・グローブ！」では、アニバーサリー期間中、フィナーレが25周年を祝う特別バージョンを公演。

ゲストも参加して会場中がひとつとなると、ショーは祝祭感あふれるグランドフィナーレへと突入します。

ダンサーたちがジュビリーブルーのリボンフラッグを振りながら、華やかなステージを演出。

「ダンス・ザ・グローブ！」のためにアレンジされた東京ディズニーシー25周年テーマソング「Come Join the Jubilee」を全員で歌い踊ります。

ラストはジュビリーブルーのパイロが打ちあがり、きらびやかなストリーマーが客席に向かって放たれる大迫力のエネルギッシュなエンディングです。

ミッキーマウス

世界のダンスと音楽の祭典を主催するミッキーマウス。

グランドフィナーレでは、東京ディズニーシー25周年のテーマカラーであるジュビリーブルーを基調とした特別な衣装を身にまとって登場します。

アニバーサリーのテーマソングに合わせて、会場全体を巻き込んで歌い踊ります。

ミニーマウス

ミニーマウスも、25周年を祝う特別なコスチュームでグランドフィナーレのステージに登場します。

ダンサーたちが振るジュビリーブルーのリボンフラッグとともに、祝祭感あふれる空間を盛り上げます。

ドナルドダック

ドナルドダックは、ジュビリーブルーの華やかな装いでエンディングに参加します。

全員で「Come Join the Jubilee」を歌い踊る、エネルギッシュなパフォーマンスを披露します。

グーフィー

グーフィーもミッキーマウスたちと同様に、25周年の特別な衣装を身にまとって登場。

ゲストと一緒に、最高潮の盛り上がりを見せるアニバーサリーの締めくくりをお祝いします。

チップとデール

チップとデールは、グランドフィナーレのステージでも息の合ったパフォーマンスを見せます。

25周年のテーマソングに合わせて、元気いっぱいに歌い踊ります。

豪華なキャラクターたちが勢揃いする、祝祭感あふれる特別なエンディング。

東京ディズニーシー「ダンス・ザ・グローブ！」グランドフィナーレ（25周年ver）の紹介でした。

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