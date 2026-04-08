「風、薫る」りん（見上愛）、わずか2話で祝言・出産・逃亡の怒涛展開「過去最速のスピード感」「不幸のオンパレード」の声【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/04/08】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第8話が、4月8日に放送された。急展開を迎え、視聴者から驚きの声が上がっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】主人公が嫁ぎ先から逃げ出すきっかけとなった衝撃シーン
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
第5話（3日放送）でりんは、貧しい実家の暮らしを楽にするため、運送業を営む18歳年上の奥田亀吉（三浦貴大）との結婚を決意。第7話（7日放送）で祝言をあげ結婚生活がスタートしたが、亀吉は大酒飲みで酒癖も悪く、学があるりんのことが気に入らない様子で不機嫌になることもしばしば。さらに、りんとの間に娘が誕生しても、亀吉は「女け…」と落胆し、興味も愛情も示さなかった。
この日の第8話、娘の環（宮島るか）も大きくなったが、相変わらずりんと亀吉の距離は離れたまま。そんなある夜、酔った亀吉とりんが口論になる。逆上した亀吉が倒した行燈の火が障子に燃え移り、瞬く間に広がった。しかし、亀吉はりんと環を置いて一目散に母・貞（根岸季衣）と逃亡。りんは環を背負って脱出し、喧騒に紛れて奥田家を離れ、実家へ逃げ込んだ。そして母・ 美津（水野美紀）に土下座し「申し訳ありません！母上。やめます。私、奥様やめる！」と宣言した。
わずか2話で祝言・出産・逃亡までが描かれる急展開に、視聴者からは「過去最速のスピード感」「昨日祝言したと思ったらもう離婚？」「怒涛すぎる」「ビックリ…」「始まってからずっと不幸のオンパレード」「ものすごい情報量」「辛いシーンばかり」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：NHK
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【写真】主人公が嫁ぎ先から逃げ出すきっかけとなった衝撃シーン
◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」りん（見上愛）、奥田家から逃げ出す
第5話（3日放送）でりんは、貧しい実家の暮らしを楽にするため、運送業を営む18歳年上の奥田亀吉（三浦貴大）との結婚を決意。第7話（7日放送）で祝言をあげ結婚生活がスタートしたが、亀吉は大酒飲みで酒癖も悪く、学があるりんのことが気に入らない様子で不機嫌になることもしばしば。さらに、りんとの間に娘が誕生しても、亀吉は「女け…」と落胆し、興味も愛情も示さなかった。
この日の第8話、娘の環（宮島るか）も大きくなったが、相変わらずりんと亀吉の距離は離れたまま。そんなある夜、酔った亀吉とりんが口論になる。逆上した亀吉が倒した行燈の火が障子に燃え移り、瞬く間に広がった。しかし、亀吉はりんと環を置いて一目散に母・貞（根岸季衣）と逃亡。りんは環を背負って脱出し、喧騒に紛れて奥田家を離れ、実家へ逃げ込んだ。そして母・ 美津（水野美紀）に土下座し「申し訳ありません！母上。やめます。私、奥様やめる！」と宣言した。
◆「風、薫る」急展開に驚きの声
わずか2話で祝言・出産・逃亡までが描かれる急展開に、視聴者からは「過去最速のスピード感」「昨日祝言したと思ったらもう離婚？」「怒涛すぎる」「ビックリ…」「始まってからずっと不幸のオンパレード」「ものすごい情報量」「辛いシーンばかり」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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