女性12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント、ABEMA Queen Of Poker（AQOP）第3回大会の模様が4月11日から配信される。

【映像】ポーカー美女の頂上決戦、新旧メンバーの“涙”と“煽りあい”

今回で3大会連続出場となったのが、元ミスキャンパスグランプリの肩書きを持つ廣井佑果子だ。普段はWebデザイナーとして一般企業に勤める傍ら、休みの日は海外を飛び回りポーカー大会を転戦している。

前回は「趣味の範疇」と語っていた彼女だが、海外で同卓（同じテーブルでプレー）した、獲得賞金億超えの老紳士との出会いが、ポーカーとの向き合い方を変えるきっかけとなったという。自身の成長と今大会への意気込みについて話してもらった。

──3度目の大会オファーがきた感想は

廣井：オファーが来たときはホッとしました。ポーカー業界が盛り上がってきて、いろんな大会で結果を残している女性も増えてきている中で、自分も海外の大会にチャレンジしているけど大きいトロフィーなどを特にとっているわけではないし、「続けて呼んでもらえるのかな？」と不安だったので。首の皮一枚繋がったなという感じ。人数も増えているぶん今回は結果を残さなきゃなと。

──この1年間で成長したところは？

廣井：「自分を抑えること」が少しずつできるようになりました。「ブラフしたがり病」って結構あるあるだと思うんですけど、それがシーズン1、2の頃だとけっこう「うりゃ！」って（ブラフを）やっちゃってたところを、今回は抑えられるんじゃないかなと。もともと感情が表に出るタイプではないので、見てる人は気づかないかもしれませんが、メンタルコントロールが上手になったよー、と伝えたいです（笑）。

ポーカーを始めて2年くらいですが、ここ1年は海外に行っていろんなプレーヤーを見て、賞金を何十億と稼いでいる人のバリューの取り方や、退場（ショート）寸前でもヤケクソにならず、メンタルも一定で絶対に諦めないことを学びました。

ある大会で隣に座った人がWSOP（世界最大のポーカー大会）でも優勝経験のあるジェントルマンで、私と同様に追い込まれても「諦めるな！」「顔に出すな！」と何度も声をかけてくれて。「こういう人でも追い込まれることはあって、それでも仏のようにメンタルを崩さずいられるんだ」と知ったら、私はなんて子どもなんだろうと反省したんです。

その人と出会って以降、「ちゃんと考えるんだよ」「下手なブラフは打つんじゃないよ」と、ちゃんと自分の心に言い聞かせるようになりましたね。

──自分のどういった性格がポーカーに向いている？

廣井：私はそもそも“考えること”がすごく好きで、過去には麻雀のプロを目指していたこともあったんです。集中してのめり込むことができるのと、中でもポーカーは対人なので、同じシチュエーションが二度とないので、毎回いろんなことを考えて、最適解を探す、その時間がすごく楽しいですよね。ただ座学は苦手なので、全て実践で相手の動きや立ち振る舞いを研究してアジャストしていく。すると自身にログとして残っていくんです。

ポーカーの場合、今では勉強できるツールも整っているので、確率一辺倒のプレーをしていると相手に読まれやすい。なので、読まれそうと思ったら自分がピエロのようにいろんな顔を見せていれば、相手を惑わすことができる。私はそっちの才能のほうが長けているかもしれませんね（笑）。

──今大会への意気込み

廣井：ポーカー愛が強いので、ABEMAさんが業界を盛り上げようとしていることに私も乗っかりたい。私はポーカーを“マインドスポーツ”だと思っているので、世の中的にも新しいアミューズメントとしてもっと普及してほしい。麻雀よりも準備がラクですし、ボケ防止にもなるんですよ。娯楽としてもっと浸透していくと思うので、おばあちゃんになっても続けてると思います。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）