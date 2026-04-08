bb.qオリーブチキンにエッグバーガー新作♡たまごで広がる旨味

韓国発の人気チキンブランドbb.qオリーブチキンから、新感覚のエッグバーガーが登場♡たまごの使い方にこだわった3種類のバーガーは、それぞれ異なる美味しさが楽しめるのが魅力です。コクやまろやかさ、だしの旨味まで味わえる贅沢な組み合わせは、これまでにない満足感。気分に合わせて選べる新作バーガーをチェックしてみてください♪

3種類のエッグバーガー

今回登場するのは、たまごの魅力を引き出した3種類のラインナップ。

「BLTエッグチキンバーガー」（630円）は、たまごフィリングにベーコン・レタス・トマトを合わせた王道のBLT仕立て。ハニマソースのチキンと相性抜群で、コクのある味わいに。

「メキシカンエッグチキンバーガー」（630円）は、アボカドガカモレとハラペーニョの辛さがアクセント。たまごのまろやかさが辛さを包み込み、バランスの良い仕上がりです。

「厚焼き玉子チキンバーガー」（690円）は、だしの旨味が広がる厚焼き玉子が主役。わさびソースを合わせた和風テイストが新鮮な一品です。

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それぞれのバーガーは、たまごの使い方にこだわることで全く異なる味わいを実現。コクを楽しむもの、辛さを引き立てるもの、だしの旨味を味わうものと、気分に合わせて選べるのが魅力です。

ジューシーな韓国フライドチキンと組み合わせることで、満足感のある食べ応えに仕上がっています。

販売情報＆楽しみ方

販売は2026年4月8日（水）から、全国のbb.qオリーブチキンカフェ各店舗でスタート。

各バーガーは＋250円～でドリンクセットに変更可能。ランチや軽食にもぴったりで、友人や家族とシェアして食べ比べるのもおすすめです。

お気に入りを見つけて

bb.qオリーブチキンのエッグバーガーは、たまごとチキンの新しい組み合わせを楽しめる注目メニュー♡それぞれ異なる味わいが魅力なので、ぜひ食べ比べてお気に入りを見つけてみてください。

気軽に楽しめるのに満足感たっぷりな新作バーガーで、ちょっと特別な食事時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♪