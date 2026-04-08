【4/8は一粒万倍日】運気を上げる「学び」の始め方と過ごし方を、水晶玉子が占う！

環境が変わる4月。中でも8日の一粒万倍日は、小さな一歩がやがて大きな実りにつながるとされる日です。

知識や経験を積み重ねることで、運気アップにもつながりやすいタイミング。この日をきっかけに始めたいアクションを、人気占い師・水晶玉子さんに教えていただきました。

4月は変化を楽しみ、新たな運の流れをつくろう

新年度は気持ちが切り替わるタイミング。環境が変わり、新しい人間関係も生まれやすい時期です。慣れないことや初めての出来事もあるかもしれませんが、そんな〈変化〉こそが運を好転させるきっかけに。冒険心を持って過ごすことで、新しい自分にも出会えますよ。

4月8日（水）は一粒万倍日

知識が増えていく日。〈学び〉の種をまいて

吸収したものを自分の中に浸透させることができるので、新しい学びを始めたり、学びなおしをしたりするのにぴったり。以前の趣味を再開させるのもよいでしょう。資格取得や語学、手仕事など、気になるものがあるなら、まずはやってみて。学びたいことが見つからない人は、本やネットで気になるジャンルやテーマのリサーチから始めましょう。

小さな一歩が、これからの流れを変えるきっかけに。気になることから、気軽に始めてみてください♪

（『オレンジページ』2026年1月2日号より）

教えてくれたのは ……水晶玉子先生

©chihiro.

占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。『水晶玉子のオリエンタル占星術 幸運を呼ぶ365日メッセージつき 開運暦2026』（集英社）が発売中。