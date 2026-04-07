ガーナチョコレート×ONE PIECE♡母の日限定ギフトBOX登場

今年の母の日は、ちょっぴり特別なチョコレートギフトを♡ガーナチョコレートと大人気アニメONE PIECEがコラボした限定BOXが登場します。キャラクターたちの心温まるメッセージとともに、感謝の気持ちを届けられるのが魅力。見ても食べても嬉しい、とっておきのギフトをチェックしてみてください♪

豪華チョコ詰め合わせBOX

「ガーナチョコセレクションギフトBOX第30弾」は、3～4月に新発売されたプレミアムガーナを中心に、全11種12品を詰め合わせた贅沢な内容。価格は3,980円（税込・送料込・クール手数料別）です。

さまざまな味わいを楽しめるラインナップで、チョコレート好きのお母さんにもぴったり。日頃の感謝をスイーツで伝えたい方におすすめのギフトです。

ヒカキン発の麦茶♡楽しく飲める新ブランドがセブン-イレブンに登場

限定ステッカーに注目♡

本商品には、ONE PIECEの人気キャラクターを使用した母の日限定オリジナルステッカーが付属。1箱につき2種各1枚がセットになっています。

デザインは「ロビンとオルビア」「チョッパーとDr.くれは」の描きおろし2種類。キャラクターたちの温かいメッセージが込められた、ここでしか手に入らない特別仕様です。

※デザインは予告なく変更になる場合がございます。

購入方法＆販売情報

販売は2026年4月7日（火）12:00より、ロッテオンラインショップ限定でスタート。1,500セットの数量限定販売となっています。確実に手に入れたい方は早めのチェックがおすすめです。

心温まる母の日ギフトに

ガーナチョコレート×ONE PIECEのコラボBOXは、味わいと楽しさを同時に届けてくれる特別なギフト♡チョコレートの美味しさはもちろん、キャラクターたちのメッセージが心に残るアイテムです。

大切なお母さんへ、笑顔になれるひとときを贈ってみてはいかがでしょうか♪