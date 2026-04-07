花屋の中にバルって斬新すぎる！蒲田で見つけた植物園みたいなスペイン料理店が素敵

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・蒲田のスペイン料理バル『JUURI（ユーリ）』です。

深呼吸したくなる！ 空気までおいしいバル

この店の店主は、近くにあるスペイン料理『ソンリサ』のシェフ、上田光嗣さん。奥様の絹子さんが営むフラワーショップで飲むコーヒーがおいしいことに気づき、「ここでお酒が飲めたらいいね」と、花屋の中にバルを作ってしまった。

天井の高い空間にはグリーンや花々が点在し、植物園の中で立ち飲みをしているような心地よさ。「空気までもがおいしい」と常連が口をそろえるのも頷ける。

つまみは、少しモダンさを効かせたスペイン料理。冬には、チストラというバスクのソーセージを手作りし、ほくほくのかぼちゃと煮込んだひと皿が登場する。

自家製チストラと南瓜のリオハ風1250円、グラスワイン950円〜

『JUURI（ユーリ）』（手前）自家製チストラと南瓜のリオハ風 1250円 （奥）グラスワイン 950円〜 現地ではかぼちゃではなくじゃがいもを使うというスペイン・リオハの郷土料理。同じリオハの赤ワインとの相性が抜群

白子など旬の食材を使ったアヒージョや、スペインで親しまれている温かい米料理を〆に食べれば、ほろ酔いの帰り道も温かい。

ワインはナチュラルな造りのものが揃い、少しずつ楽しみたい時にはハーフグラスもあり。立ち飲みのため予約は受けていないが、「詰めればきっと入れます」と太っ腹。蒲田の商店街でなんとも頼れる存在のバルなのだ。

『JUURI（ユーリ）』（左から）料理担当 石田健人さん、ワイン担当 林将生さん

料理担当：石田健人さん、ワイン担当：林将生さん「シードル専門の姉妹店も近くにできました！」

『JUURI（ユーリ）』

蒲田『JUURI（ユーリ）』

［店名］『JUURI（ユーリ）』

［住所］東京都大田区蒲田4-19-1 蒲田マロニエビル1階

［電話］03-3737-1243

［営業時間］フラワーショップ：12時〜19時、ワインバー：15時〜翌1時、ワインショップ：12時〜翌1時

［休日］日、不定休

［交通］京急線京急蒲田駅西口から徒歩3分

撮影／貝塚隆、取材／岡本ジュン

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※画像ギャラリーでは、エビがごろごろ入った「赤海老のカルドソ」の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】季節で食材が変わるアヒージョが絶品 冬の白子はクリーミー（8枚）