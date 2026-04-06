スノーボード銀メダリスト木俣椋真＆パリ五輪金メダリスト日下尚と爆食2番勝負！大食い界の新星KEY TO LIT佐々木大光も大活躍▽グルメすぎる大嶽部屋の出汁職人マル秘技に密着

◯みどころ

▽ミラノ・コルティナ五輪銀メダリスト木俣椋真が初参戦で爆盛り肉讃岐うどんを5回転半巻き食い！

▽パリ五輪金メダリスト日下尚は絶品サーモン親子丼を謎の俵食い！KEY TO LIT佐々木大光vs11連勝中きつね淡路が神勝負！

▽グルメすぎる大嶽部屋に密着！水卜潜入で出汁職人の絶品料理に感動！

▽ラグビー元日本代表・山田章仁＆ローラ夫妻がコストコで140kg爆買い！30人分の簡単パーティー料理技とは？



＜出演者＞

【教授】有吉弘行

【秘書】水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

【ゼミ生】坂上忍、博多華丸・大吉、矢作兼、ギャル曽根、高橋成美 ほか

【ロケ出演】ギャル曽根、木俣椋真（ミラノ・コルティナ五輪スノーボードビッグエア銀メダリスト）、成田童夢、ママタルト、日下尚（パリ五輪レスリング77kg級金メダリスト）、佐々木大光（KEY TO LIT）、きつね、大嶽部屋の皆さん、山田章仁＆ローラ夫妻 ほか