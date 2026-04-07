その名も「イオン八王子滝山」

イオンモールは2026年4月6日、東京都八王子市で建設していた複合商業施設「イオン八王子滝山」が、6月26日にグランドオープンすると発表しました。

【スゴイ立地！】これが「八王子の新イオン」です！（地図／写真）

場所は中央道の八王子IC北側、ICが接続する国道16号と、八王子駅方面から続く元有料道路「ひよどり山トンネル」が通じる幹線市道に挟まれた場所で、北側は東京都内唯一の道の駅「八王子滝山」と新滝山街道を挟んで向かい合います。

エリアはイオンネクストの物流施設を核とした道の駅側の「North」と、商業施設の核となるひよどり山トンネル側の「south」に分かれ、敷地面積は合計で9万6000平方メートルに上ります。

Northにはイオンのネット専用スーパー「Green Beans」の受け取り拠点（2026年秋開始予定）を設けるほか、八王子駅方面とのアクセスを企図したバスロータリーが開設されます。

Southには八王子市初となるIMAXレーザーシアターを含む「イオンシネマ」や、道の駅とも連携したイベントも企画される約560平方メートルの屋外広場「noNIWA」のほか、これまた市内最大級となる約1100平方メートルのドッグランも併設。新たなコミュニティ拠点を創出するとしています。現在、八王子には南大沢（京王相模原線）にしか映画館がなく、市街中心部に近い映画館の開設が望まれていました。

駐車場は、Northに約70台、Southに約320台の合計約390台が用意されます。また、防災拠点としての機能も備えます。