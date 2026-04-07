桃井かおり （C）ORICON NewS inc.

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　米・ロサンゼルスに生活拠点を置く俳優・桃井かおりが5日、自身のインスタグラムを更新。「本日お粥〜」と書き出し、バラエティ豊かな薬味やおかずが並ぶ、手作り粥の食卓を披露した。

【写真】「本格的ですね」「可愛い盛付け」トッピング豊かな手作り粥の食卓ショット

　投稿では「日本粥で始まり、途中から蒸し鶏とパクチーで中華風！」と、トッピングにより“味変”しながら食事を楽しんだことを紹介。

　いろんな味付けで粥を堪能したが、「でもやっぱり梅干し一番」（原文ママ）と“オーソドックスの魅力”を再認識していた。

　コメント欄には「すっごく美味しそう!!」「素敵なおかゆコース」「本格的ですね」「可愛い盛付け」「この白いお皿小分けに色々乗せられて便利ですよね」「この食器　ほんと素敵」など、さまざまな反響が寄せられている。