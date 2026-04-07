今日4月7日は沖縄では大雨となるおそれがあります。九州や中国、四国は朝まで、近畿や東海、北陸は昼頃まで雨や雷雨でしょう。関東では夕方にかけて雨が降ったりやんだりとなりそうです。東北は日本海側を中心に雨や雷雨で、太平洋側ほど風が強まるでしょう。北海道も断続的に雨で、雷を伴う所がありそうです。

今日7日は広く雨 東北の太平洋側で風が強まる

今日7日は、前線上の低気圧が九州の南から本州の南岸沿いを進むでしょう。





沖縄には活発な雨雲がかかっています。昼前まで非常に激しい雨の降る所があり、大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、落雷、突風に十分注意してください。九州や中国、四国は朝まで雨が降りますが、日中は次第に天気が回復する見込みです。近畿や東海、北陸は昼頃まで雨や雷雨でしょう。関東では夕方にかけて雨が降ったりやんだりとなりそうです。東北は日本海側を中心に雨や雷雨となるでしょう。太平洋側でも一時的に雨の降る所がありそうです。太平洋側ほど西よりの風が強まるでしょう。交通機関への影響にご注意ください。北海道も断続的に雨で、雷を伴う所があるでしょう。

最高気温は前日より大幅低下

日中の最高気温は、昨日6日より低くなるでしょう。



金沢市で昨日より10℃低い12℃の予想です。東京都心や名古屋市、大阪市、広島市、福岡市でも昨日より低く、20℃に届かない見込みです。



北または西よりの風が強まり、夜はいっそうヒンヤリしそうです。服装選びにご注意ください。