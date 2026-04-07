香港の最強スプリンター、カーインライジングが4月6日、シャティン競馬場で行われたG2・スプリントカップ（芝1200m）を圧勝。1分07秒12のトラックレコードを更新し、前人未到の19連勝を達成した。

強い向かい風の中で先行しながらも、直線では圧巻の加速。残り300mで一気に突き抜けると、最後は余力を残して4馬身1/4差の完勝を飾った。これで同馬は22戦20勝とし、シャティン1200mでは3度目のレコード更新となった。

スプリントカップ・カーインライジングとZ.パートン騎手 (C)The Hong Kong Jockey Club

鞍上のザック・パートン騎手は「間違いなく最高クラスのパフォーマンス。向かい風や斤量など不利な条件があった中でも全く問題にしなかった。とにかく別格だ」と絶賛。「直線での加速はこれまでで一番。もっと速く走ることもできたと思う」と、その能力の底知れなさを語った。

一方、管理するD.ヘイズ調教師は「精神面の成長が大きい。以前よりも落ち着いていて、すべてを受け入れられるようになっている」と進化を強調。「今年は黄金のシーズンだが、来年はさらに良くなる可能性がある」と今後への期待を口にした。

2024年2月以降無敗を続けるカーインライジングは、次走でG1・チェアマンズスプリントプライズ（4月26日・シャティン・芝1200m）に出走予定。勝利すれば香港スピードシリーズ完全制覇とボーナス獲得が懸かる一戦となる。