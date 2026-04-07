イランの国営メディアは6日、イランがアメリカから提案された停戦案に対する回答を仲介国に伝えたと報じました。アメリカの提案を拒否すると共に「恒久的な戦闘終結が必要」との立場を示したということです。

アメリカとイランの停戦協議をめぐっては、アメリカメディアが、戦闘終結に向けた第一段階として「45日間の停戦」を協議していると報じていました。

こうした中、イランの国営メディアは6日、イランが仲介国を通じてアメリカから提示された停戦案への回答を行ったと報じました。回答は10項目にわたっていて、この中でイラン側はアメリカの提案を拒否すると共に、恒久的な戦闘終結の必要性を強調しているということです。

また、イランに対する経済制裁の解除や復興支援、イスラエルがレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラなどに対して行ってる攻撃の停止、ホルムズ海峡の航行に関する協定の締結などの要求も含まれているということです。

トランプ大統領は イラン の発電所への一斉攻撃をちらつかせ妥協を迫ってきましたが、 イラン 側は ホルムズ海峡 を事実上の封鎖下に置くなど戦況が自らに有利に傾いているとみて、 アメリカ へのゆさぶりを強めています。