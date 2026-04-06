3人組バンド、Mrs．GREEN APPLEのTBS系冠番組「テレビ×ミセス」（月曜午後9時）が6日、放送開始された。

過去2回の特番をへてレギュラー化。MCを務める3人が、さまざまな人や物と本気でコラボするバラエティー。

初回のコラボ相手は“テレビ”として、テレビのレジェンド、郷ひろみ（70）をスタジオに迎えた。昨年末の「NHK紅白歌合戦」での共演も話題になった。デビュー54年と走り続ける郷に、3人は「郷ひろみであり続けるためにしていること」を質問した。

大森元貴（29）が「朝起きて、しんどいなあみたいな日もないんですか」と聞くと、郷は「あんまりない」と即答。目覚まし時計は郷にちなんで5時55分にセットしていると言い「鳴る前に起きることもありますからね。カモーーーン！って（アラームを止める）。1日に1個壊れていきますよ、目覚ましが」とユーモアたっぷりに語った。

納豆を200回混ぜることも秘訣（ひけつ）だという。「100回も150回も試してみたんだけど、200が一番おいしい」と毎回数えながらかきまぜている。

さらに約40年間、月水金の週3回、ジムでトレーニングもしている。加えて、10年ほど前に利き手を左に変えたと驚きの告白も。「何のために？」と驚く大森に、郷は「体のバランスを取ろうと思って。危険なものを扱うときやサインを書くときは右なんだけど、おはしや歯ブラシは左。両利きなんですよ」と明かした。

郷は「過去の楽曲を古く見せないためには、今も輝けばいい。変化の先に進化があると言い聞かせている」と、長く歌い続けるための考え方を伝授。大森は「我々も変化や挑戦は大事にしながら、変えたくないところもあって。信念として確固たるものを持ち続けることが我々である意味」と感銘を受けていた。

最後は郷のヒット曲「GOLDFINGER’99」をコラボで披露した。