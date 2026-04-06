ユーチューバーグループ「いぇーい」の公式YouTubeチャンネルの投稿欄が6日に更新され、メンバー・ゼパさんの急逝について声明を発表した。

ゼパさんの公式X（旧ツイッター）が同日に更新され「突然の報告で失礼いたします。ゼパが急逝いたしました」と告知。「急な訃報となってしまったことを本人に変わりお詫び申し上げます。（原文ママ）葬儀におきましては親族のみで執り行いました。故人が生前受け賜りましたご厚誼に深く御礼申し上げます」とつづっていた。

ゼパさんは、たむらかえとmorgenとともに同チャンネルを3月29日に立ち上げて話題になっていた。ネット上では突然の訃報を信じられないファンの声が多く寄せられていたが、投稿欄で「当チャンネルのメンバーであるゼパの訃報につきまして、事実であることを確認いたしました」と報告。

「これから3人でたくさんの思い出を重ねていこうとしていた矢先の突然の出来事に、深い悲しみでいっぱいです。これまで過ごした時間に心から感謝するとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます」とし「なお、投稿を予定しておりました未公開の動画につきましては、現在の状況を踏まえ慎重に検討しております。これからの活動を楽しみにしてくださっていた皆さまには、心より感謝申し上げます」としていた。