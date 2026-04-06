【アギトー超能力戦争ー】キャラクターポスター3種を公開！
仮面ライダー生誕55周年となる2026年の4月29日（水・祝）に全国公開となる『アギトー超能力戦争ー』、氷川誠＜G7＞、葵るり子＜G6＞、津上翔一のキャラクターポスターが公開された。
＞＞＞キャラクターポスター3種をチェック！（写真3点）
2026年は仮⾯ライダー⽣誕55周年。そんな特別な年に仮⾯ライダー⽣誕55周年記念作として『アギトー超能⼒戦争ー』が2026年4⽉29⽇（⽔・祝）より全国公開される。
本作は、平成以降の仮⾯ライダー作品でいまだ破られることのない史上最⾼平均視聴率（11.7％）を誇り、その⼈気から平成仮⾯ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた⾦字塔『仮⾯ライダーアギト』の劇場版最新作。 タイトルから「仮⾯ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された⼤⼈が楽しめる超能⼒アクション⼤作だ。
主演は映画「キングダム」シリーズや26年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で明智光秀を演じる要潤。TVシリーズ『仮面ライダーアギト』（01／EX）では、警察官・氷川誠／仮面ライダーG3を演じ、俳優デビューした作品でもある。さらに津上翔一／仮面ライダーアギトを演じた賀集利樹を筆頭に、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良、升毅、秋山莉奈、田辺季正、樋口隆則とオリジナルキャストが再集結し作品を盛り上げる。そして本作で映画初出演となる、ゆうちゃみをはじめ、駒木根隆介、今井悠貴、岩永洋昭、鈴之助、青島心、金田哲（はんにゃ.）、ベッキーら個性溢れるキャストが脇を固める。
このたび公開されたのは、氷川誠＜G7＞（演：要潤）と葵るり子＜G6＞（演：ゆうちゃみ）、津上翔一（演：賀集利樹）のキャラクターポスター3種。
主人公・氷川誠の特殊強化装甲服装着後である＜G7＞は、刀を構えた姿で登場。その背後には、鋭い眼差しで強く揺るがぬ覚悟を宿した氷川が佇んでいる。TVシリーズの＜G3＞＜G3-X＞からさらなる進化を遂げた最新の特殊強化装甲服＜G7＞として、迫りくる脅威に立ち向かう葛藤と決意が感じられるビジュアルとなっている。
一方、葵るり子の特殊強化装甲服装着後である＜G6＞は銃を構えた姿で描かれている。その背後には、Gユニットの若き隊員として確かな意志をにじませた視線を向けるるり子の姿が。仲間を牽引する存在となる彼女が、＜G6＞としてどのような戦いを繰り広げるのか期待が高まる。
さらに、かつて氷川と共に人類を守るため＜仮面ライダーアギト＞へと変身して戦った津上翔一の姿も。柔らかな表情でこちらを見つめる一方、その背後に浮かぶ＜仮面ライダーアギト＞の姿はどこか儚い。本作ではアギトの力を失っており、遠くを見据える視線や、わずかに消えかかる身体が、その喪失を印象付けている。
それぞれの想いと信念を胸に、巨悪へと立ち向かうヒーローたち。その激闘を予感させる、見応えある＜キャラクターポスター3種＞だ。要潤、ゆうちゃみ、賀集利樹が魂をのせて作り上げたキャラクターたち。正義を胸に、仲間を信じ、戦い抜いた先に待つ結末をぜひ劇場で見届けてほしい。
（C）2026「劇場版アギト」製作委員会 （C）石森プロ・東映
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2026年は仮⾯ライダー⽣誕55周年。そんな特別な年に仮⾯ライダー⽣誕55周年記念作として『アギトー超能⼒戦争ー』が2026年4⽉29⽇（⽔・祝）より全国公開される。
本作は、平成以降の仮⾯ライダー作品でいまだ破られることのない史上最⾼平均視聴率（11.7％）を誇り、その⼈気から平成仮⾯ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた⾦字塔『仮⾯ライダーアギト』の劇場版最新作。 タイトルから「仮⾯ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された⼤⼈が楽しめる超能⼒アクション⼤作だ。
このたび公開されたのは、氷川誠＜G7＞（演：要潤）と葵るり子＜G6＞（演：ゆうちゃみ）、津上翔一（演：賀集利樹）のキャラクターポスター3種。
主人公・氷川誠の特殊強化装甲服装着後である＜G7＞は、刀を構えた姿で登場。その背後には、鋭い眼差しで強く揺るがぬ覚悟を宿した氷川が佇んでいる。TVシリーズの＜G3＞＜G3-X＞からさらなる進化を遂げた最新の特殊強化装甲服＜G7＞として、迫りくる脅威に立ち向かう葛藤と決意が感じられるビジュアルとなっている。
一方、葵るり子の特殊強化装甲服装着後である＜G6＞は銃を構えた姿で描かれている。その背後には、Gユニットの若き隊員として確かな意志をにじませた視線を向けるるり子の姿が。仲間を牽引する存在となる彼女が、＜G6＞としてどのような戦いを繰り広げるのか期待が高まる。
さらに、かつて氷川と共に人類を守るため＜仮面ライダーアギト＞へと変身して戦った津上翔一の姿も。柔らかな表情でこちらを見つめる一方、その背後に浮かぶ＜仮面ライダーアギト＞の姿はどこか儚い。本作ではアギトの力を失っており、遠くを見据える視線や、わずかに消えかかる身体が、その喪失を印象付けている。
それぞれの想いと信念を胸に、巨悪へと立ち向かうヒーローたち。その激闘を予感させる、見応えある＜キャラクターポスター3種＞だ。要潤、ゆうちゃみ、賀集利樹が魂をのせて作り上げたキャラクターたち。正義を胸に、仲間を信じ、戦い抜いた先に待つ結末をぜひ劇場で見届けてほしい。
（C）2026「劇場版アギト」製作委員会 （C）石森プロ・東映
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