Aぇ! group映画『おそ松さん』主題歌「でこぼこライフ」リリース決定！背中を押してくれる応援ソング

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Aぇ! groupが、6月17日に4thシングル「でこぼこライフ」をリリースすることが決定。併せて、最新のアーティスト写真および、コミカルさとスタイリッシュさを兼ね備えたジャケット写真も公開された。

■聴けば誰でも絶対にハイテンションになれる楽曲

「でこぼこライフ」は、6月12日に全国公開となるグループで初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌。Aぇ! groupらしさ全開のバンドサウンドにのせて、《急がば回って、ザッツ・オーライ♡》《これでいいのさ！》《ドンウォーリー・ボーイズ / ドンウォーリー・ガールズ》など、圧倒的ポジティブなメッセージの詰め込まれた歌詞が背中を押してくれる応援ソング。怒涛の展開がクセになる、聴けば誰でも絶対にハイテンションになれる楽曲となっている。

本作は、初回限定盤A・初回限定盤B・初回限定盤C、通常盤に加え、映画公開を記念した特別仕様として『おそ松さん』描き下ろしアニメジャケットの「おそ松さん盤」をラインナップし、全5形態でのリリースとなる。「おそ松さん盤」のジャケットビジュアルおよび共通カップリング曲は、後日発表される予定。

また、4月6日より期間内に4thシングル「でこぼこライフ」を予約すると、全員にフレークステッカーセット（メンバーソロ4枚セット）がプレゼントされる早期予約もスタートしている。

■リリース情報

2026.06.17 ON SALE

SINGLE「でこぼこライフ」

■関連リンク

映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』作品サイト

https://osomatsusan-movie.jp

Aぇ! group OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/157

https://www.universal-music.co.jp/aegroup/