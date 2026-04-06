JJ BURGERがグランドメニューを刷新！リッチからヘルシーまで好みに合わせて選べる12品が追加
PLANTが展開するオリジナルハンバーガーショップ「JJ BURGER(ジェイ・ジェイ・バーガー)」は4月1日より、グランドメニューを大幅にリニューアルする。
4月1日からのリニューアルメニュー
同店は、国産牛100%のパテや国産小麦のバンズなど素材にこだわり、注文を受けてから調理を始める「できたて」の提供を徹底している。
今回の刷新では、新たに12品(一部店舗は11品)のバーガーがラインナップに加わった。国産牛パテの旨みを凝縮したリッチな「スペシャル」から、ヘルシーな「エッグ&ベジタブル」まで、多様なニーズに応える。
4月30日までは公式アプリにて、新メニュー対象のお試しクーポンも配信する。
新メニューお試しクーポン
4月1日からのリニューアルメニュー
同店は、国産牛100%のパテや国産小麦のバンズなど素材にこだわり、注文を受けてから調理を始める「できたて」の提供を徹底している。
今回の刷新では、新たに12品(一部店舗は11品)のバーガーがラインナップに加わった。国産牛パテの旨みを凝縮したリッチな「スペシャル」から、ヘルシーな「エッグ&ベジタブル」まで、多様なニーズに応える。
4月30日までは公式アプリにて、新メニュー対象のお試しクーポンも配信する。
新メニューお試しクーポン