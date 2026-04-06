マリモクラフトから「名探偵コナン」の新作グッズ12種が登場。

『劇場版名探偵コナン ハイウェイの堕天使』に登場するキャラクターや少年探偵団たちなどのデザインを使用した、ファン必見のラインナップで展開されます☆

マリモクラフト「名探偵コナン」グッズ

発売日：2026年4月中旬より順次 ※各通販サイトでは予約受付中

販売店舗：全国のアニメグッズ取扱店など

マリモクラフトが「名探偵コナン」の新作グッズ全12種を、2026年4月中旬より順次発売！

グッズには、最新作『劇場版名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のキーパーソン「萩原千速」「横溝重悟」「世良真純」「萩原研二」「松田陣平」デザインも展開されます。

さらに「江戸川コナン」や少年探偵団のメンバーたちも登場。

グッズは、日常シーンでも使えるファン必見のラインナップが用意されています。

手のひらサイズのクロッキーブック「シークレットコレクション ミニミニクロッキー」や、フィギュアのようなブリスターパック仕様で話題の「Blistaz.（ブリスタズ）第2弾」など12種類の展開です！

シークレットコレクションミニミニクロッキーブック

価格：1個 880円(税込)※ブラインドBOX仕様／1BOX(8個入り)7,040円(税込)

種類：全8種

サイズ：約 W75×H88×D15mm

内容：本文100枚

コンパクトなサイズで、ちょっとしたメモにも便利なミニミニクロッキーブック。

全8種のデザインで、どれが出てくるかわからないブラインド仕様です☆

Blistaz.（ブリスタズ）

価格：1個 990円(税込)※ブラインドBOX仕様／1BOX(10個入り)9,900円(税込)

種類：全10種

サイズ：約 W32×H67mm

ブリスターパックに入ったフィギュアみたいな仕上がりが特徴的な「Blistaz.」に「名探偵コナン」の第2弾が登場。

キャラクターの全身イラストと名前、背景にはアイコンがあしらわれたデザインです！

全10種展開で、裏面は鍵穴モチーフの共通デザインが使用されています。

クリアマルチケースSS

価格：各990円(税込)

種類：全3種

サイズ：約 W75×H90×D20mm

中のものが見えるコンパクトサイズのクリアケースは、3種類のデザインがラインナップ。

『劇場版名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の登場キャラクターにクローズアップした組み合わせに注目です！

アクリルクリップセット

価格：各1,210円(税込)

種類：全3種

サイズ：約 W50×H52.4mm

内容：2個セット

2個セットのアクリルクリップセットは、パズルのピースがモチーフ。

キャラクターデザインが目を引き、挟んだものの目印になりそうです☆

メガネケース

価格：各1,650円(税込)

種類：全3種

サイズ：本体 約 W160×H60×D40mm、クロス 約 W150×H180mm

普段使いできるメガネケースは、クロス付きで便利なグッズ。

ケースはキャラクターのアイコンとイメージカラーでシンプルに、クロスはイラストを全面に使ったデザインです！

シークレットコレクションステッカー

価格：1個 550円(税込)※ブラインドBOX仕様／1BOX(9枚入り)4,950円(税込)

種類：全9種

サイズ：約 W66.8×H70.5mm

全9種からランダムで1枚が出てくるシークレットコレクションステッカー。

パズルのピースをモチーフにしたデザインで、集めたくなるグッズです☆

『劇場版名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のキーパーソンや「江戸川コナン」たちが登場する新作グッズを発売。

マリモクラフトの「名探偵コナン」グッズは、2026年4月中旬より順次発売です☆

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