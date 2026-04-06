自転車の交通ルールの徹底などに重点に置いた「春の全国交通安全運動」が6日からスタートし、大分市でも出発式が行われました。

【写真を見る】春の全国交通安全運動スタート 自転車の交通ルール遵守などを重点に取り締まり強化 大分

今年の「春の全国交通安全運動」は、子どもをはじめとする歩行者の安全確保や、自転車の交通ルールの理解と遵守などに重点が置かれています。

これにあわせて大分市のトヨタカローラ大分祝祭の広場では、市民に交通安全意識を高めてもらおうと、「春の交通安全大会」が開かれ、警察官や交通安全協会の会員らおよそ100人が参加しました。

大会では大分中央警察署の古長祐二署長が「これまで以上に子どもや歩行者が交通事故にあわないように取り組みたい」とあいさつし、市民へ事故防止を呼びかけました。

（大分中央署交通第一課・後藤浩周課長）「4月からは新入学生や新社会人など多くの方が不慣れな道路を通行することとなります。ドライバーの方は横断歩道を特に気をつけて安全運転をお願いしたいと思います」

このあと参加者たちは街頭でチラシや反射板などを配って交通マナーの向上を呼びかけました。

春の全国交通安全運動は4月15日まで実施され、期間中は交通違反に対する取り締まりも強化されます。