Snow Man佐久間大介＆深澤辰哉、韓国でのペアルックショット公開 シュールな相合い傘も披露「傘小さくない？」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が6日、自身の公式インスタグラムを更新。冠番組『それSnow Manにやらせて下さい』の撮影で訪れた韓国の思い出を投稿した。
【写真あり】“おそろい”ジャージ姿で韓国料理を堪能する佐久間大介＆深澤辰哉
「#韓国 の思い出」として佐久間は「それスノin韓国の時にサムギョプサルを食べに行きたいけど、私服に匂を付けたくなかった俺たちは同じジャージを買って過ごしましたw」とメンバーの深澤辰哉とおそろいのジャージを着用して韓国料理を堪能している写真を公開。
さらに、2人がおそろいのジャージのまま、真顔で相合い傘する写真もアップされた。ファンからは「ほんと仲良しですよねー」「仲良すぎwww」「ペアルック可愛い」「仲良しでなにより」と興奮するとともに「相合傘するには傘小さくない？」「なんともいえない虚無顔みたい」「絶対相合傘する傘の大きさじゃないけど可愛い」とそのシュールさにツッコミも相次いでいる。
【写真あり】“おそろい”ジャージ姿で韓国料理を堪能する佐久間大介＆深澤辰哉
「#韓国 の思い出」として佐久間は「それスノin韓国の時にサムギョプサルを食べに行きたいけど、私服に匂を付けたくなかった俺たちは同じジャージを買って過ごしましたw」とメンバーの深澤辰哉とおそろいのジャージを着用して韓国料理を堪能している写真を公開。
さらに、2人がおそろいのジャージのまま、真顔で相合い傘する写真もアップされた。ファンからは「ほんと仲良しですよねー」「仲良すぎwww」「ペアルック可愛い」「仲良しでなにより」と興奮するとともに「相合傘するには傘小さくない？」「なんともいえない虚無顔みたい」「絶対相合傘する傘の大きさじゃないけど可愛い」とそのシュールさにツッコミも相次いでいる。