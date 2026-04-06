【潜入ルポ】台湾の“幽霊ビル”と呼ばれる巨大団地を探索！「時間が止まったような」市場の現状を徹底レポート
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YouTubeチャンネル「SHO【Traveler】」が「【30人以上死亡】台湾の“幽霊ビル”と呼ばれた巨大団地、実際に行ってみたら…」を公開した。台北市の萬華區に位置し、今年中の取り壊しが決定している巨大な集合住宅「西寧國宅」の内部に潜入し、その歴史や現状を紹介している。
動画の前半では、1980年代に建設された16階建ての巨大団地「西寧國宅」の外観を映し出している。建物の中心には大きな吹き抜けがあり、周囲を囲むように通路と住居が配置されている。かつて住宅不足に直面していた台北において、効率よく多くの人を収容するために建てられた背景を説明している。単なる住居ではなく、「近代的な都市の器」として設計された当時の合理性を解説している。
中盤では、実際に建物の内部へと足を踏み入れる。1階部分には市場やオーディオ系の店舗が密集しており、「一つの町みたいになってますね」と驚きを見せる。さらに奥へ進むと床屋や食事処があり、かつては医療機能まで組み込まれていたことに言及。「時間が止まったような場所」と表現し、昔ながらの台湾の雰囲気が色濃く残る空間を歩く。すでに閉鎖された市場の跡地では、数匹のネズミが走り回る様子も捉えられている。
終盤では、この建物が一部で「幽霊ビル」と呼ばれている理由について触れる。完成以降、転落などの非自然死が何度も起きたことで恐れられているが、内部を散策した印象として「全然そんな場所じゃない雰囲気」と語っている。しかし、建物の老朽化や耐震性の問題から再開発が決定しており、立ち退きが進む現状を報告。台北駅からすぐという立地もあり、新しいビル群が建設される影で、昔ながらの建物が消えていく寂しさを吐露している。
再開発によって失われゆく台湾のディープな一面を記録した内容は、次回の台湾旅行で歴史を感じる一味違った街歩きを楽しむためのヒントになりそうだ。
動画の前半では、1980年代に建設された16階建ての巨大団地「西寧國宅」の外観を映し出している。建物の中心には大きな吹き抜けがあり、周囲を囲むように通路と住居が配置されている。かつて住宅不足に直面していた台北において、効率よく多くの人を収容するために建てられた背景を説明している。単なる住居ではなく、「近代的な都市の器」として設計された当時の合理性を解説している。
中盤では、実際に建物の内部へと足を踏み入れる。1階部分には市場やオーディオ系の店舗が密集しており、「一つの町みたいになってますね」と驚きを見せる。さらに奥へ進むと床屋や食事処があり、かつては医療機能まで組み込まれていたことに言及。「時間が止まったような場所」と表現し、昔ながらの台湾の雰囲気が色濃く残る空間を歩く。すでに閉鎖された市場の跡地では、数匹のネズミが走り回る様子も捉えられている。
終盤では、この建物が一部で「幽霊ビル」と呼ばれている理由について触れる。完成以降、転落などの非自然死が何度も起きたことで恐れられているが、内部を散策した印象として「全然そんな場所じゃない雰囲気」と語っている。しかし、建物の老朽化や耐震性の問題から再開発が決定しており、立ち退きが進む現状を報告。台北駅からすぐという立地もあり、新しいビル群が建設される影で、昔ながらの建物が消えていく寂しさを吐露している。
再開発によって失われゆく台湾のディープな一面を記録した内容は、次回の台湾旅行で歴史を感じる一味違った街歩きを楽しむためのヒントになりそうだ。
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