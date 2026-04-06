乃木坂46・川崎桜、濡れ髪ビキニカット解禁 1st写真集『エチュード』封入特典ポストカード第4弾
乃木坂46・5期生の川崎桜の1stソロ写真集『エチュード』（新潮社）より、封入特典ポストカード第4弾となる水着カットが解禁された。
【写真】川崎桜の濡れ髪白いビキニ姿を披露 特典ポストカード第4弾カット
多才なメンバーがそろう乃木坂46の5期生の中でも、幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ異色の存在、川崎。
そんな彼女の初めてのソロ写真集は、彼女が希望したのは、かねてより憧れがあったフランスで撮影された。ニースとパリの2都市で撮影を敢行され、彼女の「大人びた一面」と「無垢な少女の一面」という、22歳ならではの等身大の魅力を凝縮。多彩な表情を見せる彼女の“今”を鮮やかに切り取っており、新たな表情にも期待が高まる。
本写真集の封入特典ポストカードは全部で6種。今回解禁された封入特典ポストカード第4弾カットは、海の中で横たわる白いビキニ姿のカット。ニースの力強い波に思わず笑顔になる様子が収められている。
乃木坂46・川崎桜1st写真集『エチュード』は、新潮社より4月14日発売。定価2855円（税込）。
※川崎桜の「崎」は「たつさき」が正式表記
【写真】川崎桜の濡れ髪白いビキニ姿を披露 特典ポストカード第4弾カット
多才なメンバーがそろう乃木坂46の5期生の中でも、幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ異色の存在、川崎。
そんな彼女の初めてのソロ写真集は、彼女が希望したのは、かねてより憧れがあったフランスで撮影された。ニースとパリの2都市で撮影を敢行され、彼女の「大人びた一面」と「無垢な少女の一面」という、22歳ならではの等身大の魅力を凝縮。多彩な表情を見せる彼女の“今”を鮮やかに切り取っており、新たな表情にも期待が高まる。
本写真集の封入特典ポストカードは全部で6種。今回解禁された封入特典ポストカード第4弾カットは、海の中で横たわる白いビキニ姿のカット。ニースの力強い波に思わず笑顔になる様子が収められている。
乃木坂46・川崎桜1st写真集『エチュード』は、新潮社より4月14日発売。定価2855円（税込）。
※川崎桜の「崎」は「たつさき」が正式表記