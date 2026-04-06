ケンタ新作はレモン風味、人気の「パリパリ旨塩チキン」が春仕様で復活

日本ケンタッキー・フライド・チキンは4月8日、全国のKFC店舗で「レモン香るパリパリ旨塩チキン」を数量限定で発売する。価格は1ピース税込340円。

春の軽やかな季節にぴったりの“パリパリチキン”が、2026年も登場する。春の定番として人気を集めてきた「パリパリ旨塩チキン」が、今年はレモンの爽やかさを加えた「レモン香るパリパリ旨塩チキン」として新たに登場。数量限定での販売となり、なくなり次第終了する。

「レモン香るパリパリ旨塩チキン」

同商品は、“爽やかに楽しめるチキン”をコンセプトに、約1年をかけて開発された。うす衣によるパリパリとした軽快な食感と、さっぱりとした旨塩味はそのままに、レモンの風味をプラスすることで、春らしい軽やかな味わいに仕上げている。

最大の魅力は、やみつきになる“パリパリ食感”。軽い食べ心地でありながらもしっかりとした満足感があり、何度でも食べたくなる味わいだという。

開発において特にこだわったのは、味の決め手となるレモンの風味だ。当初は苦味を効かせた“大人向け”の味わいも検討されたが、より幅広い層に楽しんでもらえるよう、軽やかでフレッシュな味わいへと調整した。

一方で、レモン本来の自然な香りを引き出す点には苦労があったという。レモンピールを採用し、試作を重ねる中でフレッシュ感とコクのバランスを調整。奥行きのある風味を実現しながらも、爽やかさを損なわない味わいに仕上げた。

【販売ラインアップ（価格は税込）】

・レモン香るパリパリ旨塩チキン（340円）

・食べくらべセット（990円）

レモン香るパリパリ旨塩チキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンク（M）

・食べくらべ4ピースパック（1,540円）

レモン香るパリパリ旨塩チキン2ピース、オリジナルチキン2ピース、選べるサイド1種

・食べくらべ6ピースパック（2,290円）

レモン香るパリパリ旨塩チキン3ピース、オリジナルチキン3ピース、選べるサイド2種

・パリパリ旨塩おためしバーレル（2,980円）

レモン香るパリパリ旨塩チキン3ピース、オリジナルチキン5ピース、ポテト（L）

なお、一部店舗では取り扱いがない場合があるほか、デリバリーではメニュー内容や価格が店頭と異なる場合がある。

〈新登場のゼリードリンクも同日発売(価格は税込)〉

また、同日の4月8日から、新感覚のゼリードリンク「ちゅる〜りぃ」2種も発売する。若年層をメインターゲットとした、見た目の楽しさと食感の面白さを両立したドリンクだ。

◆ちゅる〜りぃ(ブルーハワイ)…440円

◆ちゅる〜りぃ(ピンククランベリー)…440円