BTSのV（ヴィ）が、Instagramを更新。新曲「2.0」MV撮影現場での長髪ハーフアップ姿など、多数のオフショットを公開した。

【写真】BTS Vが公開した、幻の長髪ハーフアップ＆ヒゲ姿【動画・写真】「2.0」撮影現場のビハインド＆オフショット①～④

■BTS Vがダンディなロン毛＆あごヒゲで登場！

「2.0」のMVでは、メンバーがヒゲやサングラス、ウィッグなどを装着した新鮮な姿をそれぞれに披露。Vはオールバックヘアにあごヒゲと口ヒゲを携えた、ダンディな姿を見せている。オフショットではその姿でクールに佇むVや、JUNG KOOK（ジョングク）と並ぶV、頭にバンダナを巻き赤いジャケットを着用したVなど、彼の様々な姿を見ることができる。

18枚目に投稿されたのは、鏡越しの自撮り。Vは長髪をハーフアップヘアに結んでいる。横にはブロンドの口ヒゲを生やしたJIMIN（ジミン）の姿も。YouTubeで公開された撮影のビハインド映像では、SUGA（シュガ）に「髪の毛取ったんだね」と話しかけられたVが「うん、やりすぎな感じがしてこれだけにした」と応えており、長髪ハーフアップヘアは採用されなかった、幻のバージョンなのだと思われる。

SNSでは「ロン毛バージョンお蔵入りもったいない！」「ロン毛バージョンもあったなんて！」「最初は長髪Ver.だったんだね！」「黒髪長髪尻尾も良い…！」「テテ長髪ハーフアップ髭すっごい似合う」「カットインしてるジミンちゃん面白すぎ」「長髪バージョンもっと見たい！」「髭も素敵」など、熱い反響が多数起こっている。

■BTSが撮影の合間におでんを味わい、ボードゲームで遊ぶ

またBTSのSNSでは、「2.0」撮影現場のさらなるオフショットを公開。韓国おでんのケータリングに舌鼓を打つメンバーや、ボードゲームでJIN（ジン）とジミンが遊ぶ様子、メンバーが笑顔で談笑する瞬間など、仲睦まじい様子が多数捉えられた。